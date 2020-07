Neustadt. Harfenist und Sänger Søren Wendt tritt am Mittwoch in Neustadt auf.

Skandinavische Folkmusik und zarte Harfenklänge in Neustadt

Zu skandinavischer Folkmusik und zarten Harfenklängen wird am Mittwoch, 22. Juli, in den Innenhof des einstigen Klosters und Schlosses am Puschkinplatz in Neustadt eingeladen. Beginn des Konzerts mit dem Titel „I denna ljuva sommartid – In dieser schönen Sommerzeit“, ist um 19.30 Uhr, teilt Franziska Göpel vom Kulturamt der Stadt Neustadt mit.

Protagonist des Abend im Rahmen des Neustädter Open-Air-Sommers ist der Harfenist und Sänger Søren Wendt. Auch wenn es das „ø“ im Namen vermuten lasse, ist der Künstler nicht in Kopenhagen oder Stockholm, sondern in Ilmenau geboren und sei auch erst mit etwa 20 Jahren zur Liebe zu Skandinavien und der Musik gekommen. In München habe er die beiden Instrumentenbauer Christoph Löcherbach und André Schubert getroffen, die ihm eine selbstgebaute Böhmische Wanderharfe schufen. Wendt studierte zudem Skandinavistik und Musikethnologie in Berlin.

In Neustadt präsentiere Wendt in seinem Solokonzert Skandinavische Folkmusik aus alter und neuer Zeit. Daneben bemühe er die irische Harfnertradition ebenso wie die alpenländische und schaffe mit seiner Art Musik zu machen, eine Atmosphäre von hitzigem Mittsommergefühl, was durch den ganzen Sommer lässt.

Tickets gibt es im Vorverkauf für 15 Euro.