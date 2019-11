Ein freundliches Lächeln auf dem Display ist faktisch das Dankeschön an die Kraftfahrer, die sich in der Schleizer Werner-Seelenbinder-Straße an die dort gültige Begrenzung der Geschwindigkeit auf 30 km/h halten. Zwei dieser Anlagen gibt es momentan im Stadtgebiet, weitere sollen nach Aussage von Bürgermeister Marko Bias (CDU) folgen.

Schleiz. Mittels Speed Displays möchte man in Schleiz das Bewusstsein bei Autofahrern für deren Fahrweise schärfen und so die Verkehrssicherheit erhöhen.

Smileys motivieren in Schleiz zur passenden Geschwindigkeit

Man nennt sie Speed Displays, auf gut deutsch: Geschwindigkeitsanzeigen - sie dienen in vielen Städten und Gemeinden als Prävention gegen zu hohe Geschwindigkeiten. So auch in Schleiz, wo im Stadtgebiet im Augenblick zwei dieser Geräte im Einsatz sind. Das ältere Exemplar, das den Fahrzeuglenkern „nur“ die gefahrenen Geschwindigkeiten anzeigt, hat seinen Standort in der Hofer Straße. Und seit gut zwei Wochen gibt es ein weiteres in der Werner-Seelenbinder-Straße - im unmittelbaren Umfeld des Parkkindergartens. Wie jedem Einheimischen wohl bekannt sein dürfte, sprechen wir hier von einer „Achtung Kinder-Zone“. Verkehrserzieherisch wirksam wird man dort weiter durch zwei auf die Fahrbahn aufgebrachtes Piktogramme.

„Autofahrer, welche die Straße mit einer den Gegebenheiten angepassten Geschwindigkeit – also 30 km/h und weniger – passieren, bekommen diese angezeigt und werden mit einem grünen Smiley faktisch belohnt. Wer zu schnell unterwegs ist, bekommt seine Geschwindigkeit ebenfalls angezeigt“, erläuterte Ordnungsamtsleiter Manuel Werk gestern bei einem Pressetermin mit Bürgermeister Marko Bias (CDU). Um die Erklärung abzuschließen sei noch erwähnt, dass bei den „Geschwindigkeitssündern“ das Computer-Gesicht vom Display rot und doch auch recht grimmig in die Runde blickt.

Auf Nachfrage war vom Chef der Stadtverwaltung zu erfahren, dass für die komplette Anlage – sprich: das eigentliche Gerät, samt der zu setzenden Bodenhülse und dem Rohrpfosten – nahe dem Parkkindergarten eine Investition in Höhe von rund 2400 Euro nötig war. Was den Standort angeht, hat dieser nach übereinstimmender Aussage von Marko Bias und Manuel Werk Bestandskraft. Genießt doch die Verkehrssicherheit von Eltern und Kindern, die gerade diesen Bereich in Schleiz täglich mehrfach frequentieren, im Rathaus einen hohen Stellenwert.

Schließlich fällt ja auch die Straße an einem Kindergarten in die Kategorie der „Risiko-Abschnitte“, in denen der Einsatz einer solchen Geschwindigkeitsanzeige zur Gefahrenminderung gerechtfertigt ist. Gleiches gilt unter anderem für das Umfeld von Schulen, Krankenhäusern und Altersheimen – um nur mal einige Beispiele zu nennen.

Ein klares „Ja“ gab es von Bürgermeister Marko Bias, ob in Zukunft noch weitere solcher Anlagen für Schleiz angeschafft werden sollen. Mit Blick auf die Gegenwart betonte er gestern sogar, dass im Rathaus aktuell mehr An- beziehungsweise Nachfragen bezüglich solcher Displays vorliegen, als sich die Stadt leisten kann. Passt es für die Kommune demnach finanziell, müssen sich also Kraftfahrer auf weitere Bereiche in Schleiz einstellen, in denen man zukünftig ein Auge auf gefahrene Geschwindigkeiten hat.

Nochmal zurück zur Anlage in der Hofer Straße, die ja noch nicht immer dort postiert war. Anliegen vom Schleizer Bürgermeister ist es, das auch dieser Standort Bestandskraft bekommt – aber mit einer noch kleinen Präzisierung. „Wir möchten sie ein wenig stadteinwärts versetzen, also in Richtung Hofer Straße/Baumgasse. Denn wenn die Schleizer Alben einmal abgerissen sind, ist das dort der Übergang wieder für die Schüler in Richtung Gymnasium und Böttgerschule. Dem sich Fahrzeuge manchmal aber recht schnell bergab nähern. Deshalb diese nochmalige Veränderung des Standortes.“ Nicht von der Hand zu weisen war zudem das Argument des Bürgermeisters, dass solch eine Anlage durch vielfaches Umbauen mechanisch noch zusätzlich beansprucht wird.

Ordnungsamtsleiter Manuel Werk an seinem Schreibtisch im Schleizer Rathaus. Er zeichnet für die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit im Stadtgebiet verantwortlich - in seinen Aufgabenbereich fällt demnach auch die Sache mit den Geschwindigkeiten. Foto: Uwe Lange / OTZ

War sie doch in der Vergangenheit wirklich ordentlich auf „Wanderschaft“ und zeigte gefahrene Geschwindigkeiten unter anderem in Oschitz, in der Brunnengasse, nahe der Post und in Gräfenwarth an. Denkbar wäre, eine solche Anlage während der Saison auch an der Zufahrt zum Schleizer Freibad zu platzieren.