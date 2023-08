SMS-Festival in Saalburg wegen Unwetterwarnung unterbrochen

Saalburg. Festivalbesucher wurden aufgefordert, sich wegen eines aufziehenden Gewitters in Fahrzeugen in Sicherheit zu bringen.

Das SonneMondSterne-Festival in Saalburg ist am Samstagnachmittag wegen eines aufziehenden Gewitters für etwa zwei Stunden unterbrochen worden. „Wir haben gegen 16 Uhr über die Warn-Apps Nina und Mowas die Gäste aufgefordert, das Festivalgelände zu räumen und sich auf den Campingplätzen in ihren Autos in Sicherheit zu bringen. Das hat unserer Einschätzung nach gut geklappt. Zusätzlich wurden die beiden Pendelbusse, die zum Campingplatz nach Pöritzsch fahren, als Schutzräume für Besucher vorsichtshalber angefordert, die ohne Auto angereist sind. Nach dem Gewitter soll das Festival voraussichtlich gegen 18.30 Uhr wieder fortgesetzt werden“, sagte der Leiter des Katastrophenschutzstabes und amtierende Landrat Christian Herrgott (CDU).

Flucht auf den Campingplatz Kloster, wo auch Autos stehen. Foto: Peter Cissek

„Nach bisherigen Hinweisen gibt es keine Verletzten. Wir haben das Räumungsersuchen des Veranstalters mit Lautsprecherdurchsagen auf unseren Einsatzfahrzeugen unterstützt. So wurden die Gäste aufgefordert, im Sturm nicht zu versuchen, ihre Zelte festzuhalten, sondern sich in ihre Autos zu setzen“, sagte Stefanie Kurrat, Pressesprecherin der Landespolizeiinspektion Saalfeld, vor Ort in Saalburg.

Sie lassen sich auch bei der Räumung des Geländes die Laune nicht verderben. Foto: Peter Cissek

„Zum Glück war das Festivalgelände noch nicht so sehr gefüllt, weil die Hauptveranstaltungen erst am Abend stattfinden. Bis auf ein zerstörtes Sonnensegel gab es nach ersten Erkenntnissen keine nennenswerten Schäden“, sagte Veranstaltungssprecher Philipp Helmers.

Update: Laut Christian Herrgott konnte die Party gegen 18.45 Uhr weitergehen.

