So steht es im Duden

Stephanie Rössel über Bier, Botanik und Besserwisserei.

Wer unseren Artikel über die Tannenzapfen liest, könnte nun jede Dekoration genauer betrachten, dazu neigen, andere im Gespräch zu verbessern, oder beim Blick auf das Etikett dieser einen Biersorte laut denken, dass das gar kein Tannenzapfen auf dem Etikett ist.

Und wenn man sich einmal mit diesem Thema beschäftigt, kommen einem Sätze unter wie: „Wenn man trinkt bis zum Zapfenstreich, hat man mit anderen Worten über den Zapfen gehauen.“ Auch wenn damit eher ein technisches Bauteil oder der Zapfhahn gemeint ist. Wobei der Zapfenstreich nun wiederum eine militärische Bezeichnung ist. Zapfen sind allerdings auch in Ablaufwerken von Teichen verbaut. In den Augen von Menschen und Tieren befinden sich welche, sogar Angler kennen den Begriff, und ein spezielles Stück Rindfleisch wird so genannt.

Und falls sich jemand in großer Runde mit Besserwisserei besonders beliebt machen möchte, der sollte unbedingt noch anfügen, dass ein gleich lautendes Wort mit mehr als zwei Bedeutungen ein Homonym ist. Aber vergessen Sie bitte das Augenzwinkern dabei nicht.