Sonderheft zur NS-Zeit in Pößneck

Pößneck. Offizielle Präsentation am Samstag, 22. Juli, im Stadtmuseum

„Leben im Gleichschritt – Pößneck in den Jahren des Nationalsozialismus“: Mit diesem Sonderheft der Pößnecker Heimatblätter von Heimatforscher Karl Ernst liegt laut der Pößnecker Kulturamtsleiterin Maja Brodrecht erstmals eine geschlossene Darstellung der Ereignisse zwischen 1933 und 1945 in der Stadt an der Kotschau vor. Die offizielle Präsentation des Sonderheftes findet an diesem Samstag, 22. Juli, um 15 Uhr im Pößnecker Stadtmuseum „Museum 642“ statt.

„Der Autor versucht auf den 250 Seiten des vorliegenden Heftes, die Menschen und die Ereignisse in der Stadt in ihrer Zeit und mit ihren Erlebnissen und Handlungen zu beschreiben sowie Entwicklungen aufzuzeigen, die die nachfolgenden Generationen mit dem abstrahierenden Blick zurück in die Geschichte einzuordnen verstehen“, heißt es in der Ankündigung.

Das zweite Sonderheft überhaupt ist in der Stadtinformation, in den Buchhandlungen Müller und Am Markt sowie bei Foto Peterlein und dem Schuh- und Schlüsseldienst von Katrin Lösche erhältlich. Und natürlich zur Veranstaltung am Samstagnachmittag.