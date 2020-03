Der stellvertretende Bürgermeister Klaus Möller organisiert derzeit das Krisenmanagement in Bad Lobenstein und ist hier bei der Beratung von Mitarbeitern der Verwaltung mit den Kindergärtnerinnen.

Bad Lobenstein. Das Landratsamt entscheidet darüber, aus welchen Familien die Kinder in die Betreuung gegeben werden dürfen

„Sonnenschein“ wird Notfalleinrichtung in Bad Lobenstein

Kurz nachdem das zuständige Ministerium am Freitag angewiesen hatte, dass ab kommenden Dienstag alle Schulen und Kindereinrichtungen in staatlicher und freier Trägerschaft bis zum Ende der Osterferien geschlossen bleiben und somit frühestens mit dem 20. April wieder geöffnet werden dürfen, trafen sich Mitarbeiter der Bad Lobensteiner Stadtverwaltung mit den Leiterinnen der kurstädtischen Kindergärten zur Krisensitzung.

Es galt viel zu organisieren. Einerseits kursierte eine Falschmeldung über die sozialen Netzwerke, wonach die Schließung bereits ab dem Montag gelte. Andererseits war zu klären, welcher Kindergarten ab dem Dienstag als so genannte Notfalleinrichtung bereitgestellt wird. Vorerst wurde Einigung erzielt, dafür den Kindergarten „Sonnenschein“ in der Bayerischen Straße zu nutzen. Dieser ist zwar kleiner als beispielsweise das „Kinderland“. Aber angeordnet ist, dass tatsächlich nur jene Kinder ab Dienstag aufgenommen werden dürfen, deren Eltern beruflich unabkömmlich sind. Medizinisches Personal, Verkäuferinnen und andere Berufe werden hierzu gezählt.

Bürgermeister im Ski-Urlaub

„Von welchen Familien die Kinder in der Notfalleinrichtung aufgenommen werden, entscheidet letztlich das Landratsamt“, verwies Klaus Möller auf eine Besonderheit. Der ehrenamtlich tätige stellvertretende Bürgermeister organisiert derzeit den Krisenstab in der Kurstadt, nachdem Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos) und Ordnungsdienstleiter Lothar Zahn am Donnerstag zum Skiurlaub nach Österreich gereist sind.

Weigelt wurde telefonisch hinzugeschaltet und riet dazu, man solle „einen kühlen Kopf bewahren und keine Panik verbreiten“. Auf Nachfrage erklärte er, dass die für Dienstag vorgesehene Stadtratssitzung nach bisherigem Stand durchgeführt werden solle. Zudem bleibe zunächst die Ardesia-Therme mit Thermalbad und Saunabereich vorerst weiterhin geöffnet.

Von Essensversorgung bis Kita-Gebühr

Die Leiterinnen der Kindergärten werden nun bis zum Dienstag klären, wie die Betreuung der Kinder in der Notfalleinrichtung erfolgt. Zudem muss die entsprechende Essensversorgung organisiert werden.

„Wir wissen, dass das für alle Eltern eine schwierige Situation ist“, bat Klaus Möller um Verständnis für die Vorsorgemaßnahme. Angesprochen wurde zugleich, dass zu gegebener Zeit auch darüber beraten werden müsse, inwiefern für die nicht in Anspruch genommenen Tage in den Kindereinrichtungen eine Erstattung der Kindergartengebühren erfolgen könne.

Schutz für ältere Generation

„Es ist wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, dass im Zusammenhang mit der Schließung der Kindergärten auf keinen Fall die Großeltern für die Betreuung einspringen sollten“, appellierte Klaus Möller an die Vernunft jedes Einzelnen. Denn erwiesenermaßen sei gerade die ältere Generation am meisten durch das Virus gefährdet, das von Kindern übertragen werden könne, ohne dass es bei diesen selbst Symptome gäbe.

Zu vernehmen war bei der Beratung, dass es in verschiedenen Firmen bereits Überlegungen gebe, dort für eine Kinderbetreuung zu sorgen, wenn die Eltern auf keinen Fall freigestellt werden können. Insgesamt, so die Einschätzung der Kindergärtnerinnen, würden die Eltern recht unaufgeregt mit dem Thema umgehen.