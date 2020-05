Töpen. Dank der neuen Photovoltaikanlage von dennree können Elektroautofahrer ihre Wagen am denn’s-Biomarkt in Töpen kostenlos „tanken“.

Sonnenstrom für denn’s-Markt und Elektroautosäulen in Töpen

Der Biogroßhändler dennree GmbH gleich hinter der Landesgrenze im oberfränkischen Töpen hat eine neue Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Diese versorgt den unternehmenseigenen denn’s-Biomarkt sowie die beiden Elektroauto-Ladesäulden mit Strom. Von den rund 1100 Mitarbeitern in Töpen stammen jeweils ein Drittel aus Bayern, Thüringen und Sachsen.

In Töpen kostenlos Strom für Elektroautos

Der Biogroßhändler dennree, die Gemeinde Töpen, die Stadtwerke Hof und die Firma Münch Energie haben die neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Töpener Bauhofes in Betrieb genommen. Die von der dennree Gruppe gebaute Photovoltaikanlage wird den nahe gelegenen denn’s-Biomarkt sowie zwei neu gebaute E-Auto-Ladestationen mit Strom versorgen. „Die Gemeinde Töpen hat uns die Dachfläche des Töpener Bauhofs zur Verfügung gestellt. Dadurch können wir Solarstrom für unseren denn’s-Biomarkt nutzen, ohne in den alten Baumbestand um unseren Markt einzugreifen. Im Gegenzug stellen wir auf dem Parkplatz des denn‘s-Biomarktes zwei E-Ladestationen für Elektroautos bereit, die von der Öffentlichkeit kostenlos genutzt werden können“, erklärte Joseph Nossol, Mitglied der Geschäftsführung bei dennree.

Auch Klaus Grünzner (CSU), bis Ende April Bürgermeister der Gemeinde Töpen, zeigte sich zufrieden: „Die neue Photovoltaikanlage ist ein weiteres erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt der bereits über 40 Jahre bestehenden engen Partnerschaft zwischen der Gemeinde Töpen und der Firma dennree. Zusammen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien in der Region, von dem die Mitglieder unserer Gemeinde Töpen, die Umwelt und dennree profitieren.“

An sonnigen Tagen versorgt die Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 170 Kilowattpeak nicht nur die E-Ladestationen mit Strom, sondern deckt auch den gesamten Energiebedarf des Biomarktes ab. So können Warenkühlung, Marktbeleuchtung und Heizelemente wie der Backofen mit reiner Sonnenenergie betrieben werden. Nachts oder an sonnenarmen Tagen stammt die Stromversorgung aus dem öffentlichen Netz. Aber auch hier handelt es sich ausschließlich um regenerative Energiequellen, teilte das Unternehmen mit. Erzeugt die Photovoltaikanlage Stromüberschuss, wird dieser in das Netz der Stadtwerke Hof eingespeist.

dennree beliefert 1400 selbstständige Biomärkte und Bio-Supermärkte

Die dennree-Gruppe verfolgt den Ansatz, dass die biologische und nachhaltige Lebensweise nicht beim reinen Lebensmittel aufhört, sondern möglichst alle Aspekte des wirtschaftlichen Handelns durchdringen sollte. Deshalb wird bei den denn’s-Biomärkten auf hundert Prozent Ökostrom gesetzt. Wo möglich werden die Gebäude zusätzlich mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Die neue Photovoltaikanlage in Töpen wurde von dennree in enger Abstimmung mit den Stadtwerken Hof selbst gebaut. Projektierung und Verkauf der PV-Module erfolgte durch die Firma Münch Energie aus Rugensdorf, teilte Pressesprecherin Maike Schmoch mit.

Mit einem eigenen flächendeckenden Logistiksystem und rund 240 firmeneigenen LKW beliefert dennree 1400 selbstständige Biomärkte und Bio-Supermärkte. Foto: Peter Cissek

Das Mutterunternehmen dennree mit Sitz in Töpen ist nach eigenen Angaben der führende Fachhändler für Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik im deutschsprachigen Raum. Insgesamt beschäftigt die dennree-Gruppe über 6600 Mitarbeiter und bildet jährlich über 470 Lehrlinge aus. Seit der Gründung im Jahr 1974 versteht sich das mittelständische Unternehmen als Marktplatz für Erzeuger, Hersteller, Einzelhändler und Kunden. Das Sortiment umfasst über 14.000 Artikel. Mit einem eigenen flächendeckenden Logistiksystem und rund 240 firmeneigenen LKW beliefert dennree 1400 selbstständige Biomärkte und Bio-Supermärkte in Deutschland, Österreich, Luxemburg und Südtirol, teilte das Unternehmen mit.