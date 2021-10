Sorge vor dem Müll

Peter Hagen zur Idee der Warenautomaten im Naturpark

Es war in diesem Sommer an einem Radweg mitten in der Pampa von Oberfranken, als ich plötzlich an einem Getränkeautomaten vorbeigekommen bin. „Nicht schlecht“, war sofort der Gedanke. Denn so lassen sich schnell durstige Kehlen löschen.

Nun gibt es diese Idee für den Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale. Ein kleiner Snack, ein heißer Kaffee, ein kühles Wasser – einfach die Geldkarte gezückt und schon spuckt der Apparat das Gewünschte aus. Soweit das Gute an dieser Form der Automatisierung.

Skeptiker gibt es wie überall natürlich auch bei diesem Thema. „Wohin wandert der Müll?“, fragte ein Gemeinderatsmitglied in Remptendorf, als dort über dieses Vorhaben gesprochen worden ist und die Standorte zu beschließen waren.

Das kann man so sehen. Doch stellt sich diese Frage mindestens genauso, wenn Wanderer und Radfahrer ihren mitgebrachten Proviant in der Natur verzehren. Und da zeigt sich, dass die von Naturfreunden aufgesuchten Plätze in der Regel weit sauberer sind als das Umfeld von Schnellrestaurants mit dem goldenen M auf dem Dach.

Übrigens werden die Standorte der Warenautomaten zudem mit Informationssäulen ergänzt, an denen sich Gäste auf den Monitoren mit wertvollen Hinweisen zur Region und touristischen Angeboten versorgen können. Klingt doch alles an sich ganz gut.

