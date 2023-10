Eingang zum Keller unter der Stadtkirche in Ziegenrück

Spannende Geschichten: Was das Faszinierende an Kellern und Höhlen ist

Oliver Nowak über die Kellertour in Ziegenrück – ein Kommentar.

Keller und Höhlen haben für mich doch immer wieder etwas Faszinierendes. Dunkelheit und das Wissen darum, unter der Erde zu sein, tragen dazu sicherlich genauso bei wie die Geschichten, die sich um Keller und Höhlen ranken. Oft sind sie gruselig, andere grausam, allesamt aber spannend. Dabei ist ein Keller eigentlich auch nur ein Nutzraum, der als Lagerstätte dient. Und nebenbei gerne zweckentfremdet wird. Zum Beispiel als Partykeller mit Bar und kräftiger Musikanlage – ein Keller dämpft halt sehr gut den Schall.

Andere Menschen bauen einen Keller auch als Wohnraum um, etwa als Gästezimmer oder für die älter gewordenen Kinder. Keller wurden aber auch immer gerne als Schutzräume genutzt oder dazu speziell ausgebaut, mit Verstecken oder gar Durchbrüchen zu anderen Kellern.

Die Teilnehmer der 1. Ziegenrücker Kellertour dürfen also gespannt sein, was sie am ersten Sonntag im November erwartet. Sicherlich wird es spannende Geschichten über die Keller geben. Deshalb bleibt zu hoffen, dass möglichst viele Besucher kommen.