Spendenaktion für die Brandopfer von Eßbach initiiert

Eine Möglichkeit der Solidarität mit den Brandopfern von Eßbach bietet nun eine Spendenaktion, welche die Eßbacherin Maria Könitzer zusammen mit einer Freundin aus dem Dorf ins Leben rief.

„Wir waren alle sehr betroffen von dem Brandereignis, bei dem vier unserer Dorfbewohner nicht nur ihr Dach über dem Kopf, sondern auch ihr Hab und Gut verloren haben“, erzählt Maria Könitzer. Deshalb habe sie mit einem der Brandopfer gesprochen, ob sie online eine Spendenmöglichkeit einrichten dürfe. Nach dem „Ja“ setzte sie ihre Idee in die Tat um.

Bereits rund 4000 Euro gesammelt

„Das bisherige Ziel ist es, 10.000 Euro zu sammeln, die nach Bedarf dann aufgeteilt werden“, sagt die gebürtige Eßbacherin. Am Samstag eröffnete sie auf der digitalen Bezahlplattform Paypal die Spendenaktion unter dem Titel „2. Neuanfang“. Mittlerweile haben sich schon rund 180 Privatpersonen als auch einige Firmen an der Aktion mit Spendengeldern beteiligt. Knapp 4000 Euro sind so schon zusammengekommen. Bis zum 10. November haben Menschen die Möglichkeit, sich an der Spendenaktion zu beteiligen.

Maria Könitzer ist froh, dass bereits nach wenigen Tagen so viel Geld zusammengekommen ist. Auch die Solidarität im Ort am Tag des Brandunglücks und danach sei überwältigend gewesen. Die Dorfbevölkerung hielt zusammen, versorgte Einsatzkräfte von Feuerwehren, Rettungsdienst und eingesetzte Polizei mit Speisen und Getränken und suchte Lösungen für die Brandopfer.

Die Spendenseite ist aufrufbar unter der Adresse https://www.paypal.com/pools/c/8sjrBv1BbD

