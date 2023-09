Stabile Stromversorgung auch für Gössitzer Wand

Blick vom Geiersberg über die Portenschmiede in Richtung Gössitzer Wand. Private Erholungssuchende dürfen hier auf bald ihr Stromkabel ziehen.

Gössitz/Wilhelmsdorf. Auch die privaten Erholungssuchenden dürfen mit gemeindlichem Einverständnis ihr Kabel ziehen.

Bekanntlich gehört zur Grundversorgung natürlich auch ein stabiles Energienetz dazu. Dass die alten Kabel von Wilhelmsdorf hinab zum Campingplatz Portenschmiede, zur vereinsgeführten Bungalowsiedlung Schonung und auch hinauf zu den Bungalows an der Gössitzer Wand der heutigen energieintensiven touristischen Nutzung längst nicht mehr genügen, ist schon länger klar. Von Stromausfällen war man in jüngerer Zeit öfter betroffen als einem lieb war. Unter den unbefriedigenden Umständen bemühten sich einige Akteure um Besserung.

Seit einiger Zeit werden nun im beliebten Naherholungsgebiet die Erdkabel erneuert. In der Gemeinderatssitzung von Gössitz am Dienstagabend sind dazu Beschlüsse gefasst worden, weil die privaten Wochenendhäuschen an der Gössitzer Wand auf deren Gemeindegebiet liegen. Man gab laut Bürgermeister Sandro Schindler nun gemeindlicherseits grünes Licht zur Verlegung der Kabel. Damit können nun auch für die Grundstückseigner neue Niederspannungskabel verlegt werden. Ein Verteilerkasten wird gesetzt. Und von dort aus wird das private Niederspannungskabel im Gemeindeweg, der teils auch über Privatgrund führt, verlegt.