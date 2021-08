Stachelige Geburtstagsfeier in der Wisentahalle in Schleiz

Schleiz Mit einer Kakteen- und Sukkulentenschau wird am Wochenende in Schleiz an den in Möschlitz geborenen und international tätigen Botaniker Alwin Berger erinnert.

Die ersten Ausstellungsstücke sind bereits eingetroffen. Am Samstag und Sonntag wird in der Wisentahalle Schleiz eine Kakteen- und Sukkulentenschau zu Ehren des vor 150 Jahren in Möschlitz geborenen Botanikers Alwin Berger stattfinden.

Die Ausstellung wird am Samstag um 10 Uhr mit Grußworten eröffnet. Bis 18 Uhr findet die Schau und Pflanzenbörse statt. Neben botanische Einrichtungen aus ganz Deutschland gewähren Kakteenliebhaber, besonders aus Ortsgruppen der Deutschen Kakteen-Gesellschaft, einen Einblick in ihre Sammlungen und bieten bei einer Pflanzenbörse selbst gezogene Kakteen und Sukkulenten zum Verkauf an. Am Samstag um 18 Uhr soll es einen Vortrag mit einem Reisebericht aus den Ursprungsregionen der exotischen Pflanzen geben.

Am Sonntag findet die Ausstellung und Pflanzenbörse von 10 bis 16 Uhr statt, teilte Lutz Schmalfuß, Leiter des Alwin-Berger-Archivs, mit. Dieses Projekt des Bürgervereins Möschlitz wurde im Jahr 2009 gegründet, um die Biografie des international aktiven Botanikers zu erforschen. "Noch im Juli dieses Jahres war allerdings unklar, ob sein runder Geburtstag gebührend gefeiert werden kann. Durch ein Großaufgebot an Pflanzenleihgaben und anderen Ausstellungsbeiträgen kann die Jubiläumsveranstaltung nun doch wie geplant stattfinden", sagte Lutz Schmalfuß.

Das Herz der Kakteen- und Sukkulentenschau werde eine vollständig überarbeitete Ausstellung zur Vita des Botanikers bilden. Zu sehen sein werden außerdem Kakteen und Sukkulenten, mit denen Berger teils in seiner Forschung persönlich befasst war. Ein paar Arten tragen noch heute von ihm oder ihm zu Ehren vergebene Namen.

Der Bürgerverein Möschlitz e. V. mit Alwin-Berger-Archiv, der die Veranstaltung organisiert, lädt herzlich zur Ausstellungseröffnung am 28. August 2021 um 10 Uhr in die Wisentahalle ein. Das Programm finden Sie unter www.bergerarchiv.de.