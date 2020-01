Angelika Möx steht mit Mischlingshund Otto vor einer maroden Brücke an der Schmidtenmühle zwischen den Schleizer Ortsteilen Wüstendittersdorf und Lössau, die Gegenstand eines juristischen Streits mit der Stadt Schleiz war.

Schleiz-Wüstendittersdorf. Nachgehakt: Nach Rechtsstreit um die marode Steinbrücke über die Wisenta an der Schmidtenmühle bei Wüstendittersdorf bahnt sich eine Lösung an.

Stadt Schleiz will Weg für Wanderer und Radfahrer erhalten

Ist die Straße An der Schmidtenmühle unweit von Wüstendittersdorf ein öffentlicher oder ein privater Weg? Die Frage beantwortete das Verwaltungsgericht Gera in einem Urteil. Dabei ging es um Klärung, wer für die kostspielige Sanierung der Natursteinbrücke über den ­Wisenta-Fluss aufkommen muss. Die Stadt Schleiz oder Klägerin Angelika Möx, die täglich auf diese Straße angewiesen ist, um von ihrem abgelegenen Anwesen in Richtung Bundesstraße 94 zu gelangen?

Angelika Möx hatte die Immobilie Ende der 1990er Jahre erworben und betreibt auf dem Anwesen eine Pferdezucht. Zum Objekt gehört auch die marode Steinbogenbrücke. Das Gericht hatte zu klären, ob der Weg über die Brücke bis zum Bahnübergang eine öffentliche Straße im Sinne des Thüringer Straßengesetzes ist, wie es im Antrag der Klägerseite hieß. Die Stadt Schleiz beantragte, die Klage abzuweisen. Doch wie berichtet schilderten Zeugen in dem Verfahren, wie der Weg in früheren Jahren genutzt worden ist. Ein Rentner hatte von 1947 bis etwa 1962 direkt in der Schmidtenmühle, einem ehemaligen Sägewerk, gewohnt und berichtete, dass Holztransporte und Landwirtschaftsmaschinen ständig diesen Weg und die Brücke genutzt hatten. Auch Spaziergänger gingen dort regelmäßig entlang. Ferner wurde festgestellt, dass der im Straßenverlauf folgende Bahnübergang schon immer mit dem Andreaskreuz abgesichert und somit seitens der Bahn offiziell ausgewiesen war. Stadt Schleiz will Brücke instandsetzen lassen Die Stadt Schleiz hat den Rechtsstreit verloren. „Wir werden nicht weiter klagen und verzichten auf die nächste Instanz. Das würde nicht viel bringen und uns vielleicht noch einmal zwei Jahre aufhalten“, sagte der Schleizer Bürgermeister Marko Bias (CDU). Stattdessen sei die Stadt Schleiz daran interessiert, die Brücke und somit den Weg für Wanderer und Radfahrer zu erhalten. „Wir wollen den Tourismus nicht nur in Richtung Bleilochtalsperre entwickeln. Denn wir wissen, dass der Weg entlang der Wisenta unter Einheimischen und Gästen sehr beliebt ist“, erklärte Bias am Montag. Immerhin ist der Weg ein Abschnitt des Rundwanderweges Saale-Wisenta-Plothengrund. Angelika Möx zeigte sich erfreut, dass der Rechtsstreit zu ihren Gunsten ausging. „Ich werde der Stadt Schleiz die Brücke für einen symbolischen Euro anbieten“, sagte sie. Dabei werden die Kosten für eine einfache Instandsetzung für die Stadt Schleiz nicht so hoch wie ursprünglich angenommen sein. „Für die Inbetriebnahme der Brücke wird die Stadt rund 100.000 Euro ausgeben müssen“, sagte Peter Orlamünder, Geschäftsführer des Ingenieurbüros für Bauwesen Bechert und Partner in Schleiz-Gräfenwarth. Dabei handle es sich um die einfachste Variante ohne großartige Reinigung und Neuverfugung der Natursteinbrücke. Die Stadt Schleiz möchte die vorhandene Natursteinbrücke instandsetzen und keinen modernen Ersatzneubau errichten lassen, erklärte Marko Bias. „Wir müssen erst in das Eigentum der Brücke kommen und das Geld im Haushalt einplanen. In den nächsten ein bis zwei Jahren wird das mit der Instandsetzung erstmal nichts“, sagte er.