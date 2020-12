Stadt Ziegenrück bietet kostenlose Hundekotbeutel-Knochen an

Die Stadt Ziegenrück bietet Hundehaltern kostenlose Plastikknochen an, in denen Hundekotbeute zu finden sind. Das Angebot wird von den Besitzern der Vierbeiner kaum wahrgenommen.

Die Stadt Ziegenrück bietet Hundehaltern kostenlose Plastikknochen an, in denen Hundekotabfallbeutel enthalten sind und die auch wieder nachbestückt werden können. Doch das Geschenk der Saalestadt, mit dem sie Grünflächen und Gehwege von „Tretminen“ freihalten will, werde kaum nachgefragt. Vereinzelt würden über das Jahr gesehen lediglich zehn dieser Hundekotbeutelspender von Einheimischen und Urlaubern in der Stadtverwaltung abgeholt, bedauerte Bürgermeister Horst Maschke (parteilos) am Dienstag.

Plastikknochen werden im Rathaus ausgegeben

Die Stadt Ziegenrück hat vor über fünf Jahren mehrere hundert dieser Plastikknochen gekauft, um Hundehaltern Kotbeutel mitzugeben, wenn sie mit ihrem Vierbeiner Gassi gehen. Das Angebot gelte für Einheimische wie für Hotelgäste. Die Plastikknochen werden im Rathaus ausgegeben, wenn die Stadtverwaltung beziehungsweise das Fremdenverkehrsamt geöffnet haben. So soll es auch wieder im neuen Jahr werden, sagte Horst Maschke.

Noch immer böse Überraschungen für Fußgänger

Seit er 2010 als Bürgermeister ins Amt kam, achte die Stadtverwaltung verstärkt auf saubere Gehwege und Grünanlagen. Doch viele Hundehalter kämen der Bitte, den auf öffentlichen Flächen hinterlassenen Kot ihrer Vierbeiner wieder einzusammeln und zu entsorgen, nicht nach. So sah sich die Stadt Ziegenrück gezwungen, einzelne Bereiche wie das Ehrenhain für Hunde zu sperren. Doch auf zahlreichen anderen öffentlichen Wiesen in Ziegenrück komme es immer noch vor, dass Kinder beim Spielen oder Bauhofmitarbeiter beim regelmäßigen Mähen eine böse Überraschung erleben, ebenso mancher Spaziergänger auf den Gehwegen.

Wenn die Papierkörbe allwöchentlich geleert werden, würden die Bauhofmitarbeiter auch die Sauberkeit der Gehwege überprüfen und Hinterlassenschaften entfernen. „Besser wäre es, wenn die Hundehalter den Kot ihrer Vierbeiner selbst einpacken würden“, appelliert Bürgermeister Horst Maschke an diese.