Stadtrat tagt am Dienstag in Ebersdorf

Ebersdorf. Der Stadtrat Saalburg-Ebersdorf befasst sich unter anderem mit einen Leuchtmitteltausch in Friesau und Zoppoten. Was außerdem auf der Tagesordnung steht.

Der Stadtrat von Saalburg-Ebersdorf kommt am Dienstag, 19. September, wieder zusammen. Die Sitzung findet im Ebersdorfer Bürgerhaus statt und der öffentliche Teil beginnt um 19 Uhr.

Die kommunalen Parlamentarier wollen um die zwanzig Fragestellungen beraten und beschließen. So soll eine ganze Reihe von Leistungen vergeben werden, darunter die Planung für die Sanierung des Wohnblocks Am Kulmberg 22-25 in Saalburg, die Hangsicherung am Hatzenberg in Saalburg und den Leuchtmitteltausch in den Ortsteilen Friesau und Zoppoten. Es soll eine „Einzelbeauftragung für eine rechtsanwaltschaftliche Dienstleistung zur Prüfung eines Erbbaurechtsvertrages“ erfolgen. Außerdem sollen Satzungen geändert werden, darunter jene zur „Kulturförderabgabe für Übernachtungen“. Weitere Entscheidungen betreffen das Wohnbaugebiet Ebersdorf, die Kindertagesstätte Wirbelwind und den Brauteich. Ganz am Ende der Sitzung können sich Einwohner in einer „Bürgerfragestunde“ mit ihren Anliegen melden.