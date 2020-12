Blick auf das Rathaus in Tanna.

Stadtrat Tanna tagt am Donnerstag

Der Stadtrat Tanna tagt nach bisherigen Planungen am kommenden Donnerstag, 10. Dezember, um 19 Uhr in der Turnhalle. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils stehen Beschlüsse zum Verkauf von 100 Prozent der Assets der Fernwärmeversorgung Tanna GmbH an die Danpower GmbH oder die Getec Wärme & Effizienz GmbH.

Auch die Berufung des Wahlleiters und seines Stellvertreters zur Bürgermeisterwahl am 28. März 2021, die Planung der Betriebskosten für den Kindergarten Tannaer Zwergenland, der Antrag des DRK zur Verwendung von Mitteln aus der Infrastrukturpauschale 2021, die Planung der Betriebskosten für den Kindergarten Wirbelwind in Zollgrün und die Umsetzung der Maßnahmen aus der Dorfentwicklungskonzeption innerhalb des Förderzeitraums 2021 bis 2025 sind Themen der Sitzung.

Während der Sitzung besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, teilt die Stadtverwaltung Tanna mit.