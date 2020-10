Stadtrat Tanna tagt zum Fernwärmeverkauf

Tanna. Am kommenden Donnerstag geht es im Stadtrat um die Erschließung von Tanna und Frankendorf mit Erdgas und den Verkauf der Fernwärmeversorgung.

Die nächste Sitzung des Stadtrates Tanna wird am kommenden Donnerstag, 22. Oktober, um 19 Uhr in der Turnhalle abgehalten. Es geht um den Verkauf aller städtischen Anteile an der Fernwärmeversorgung Tanna und um die Erschließung von Tanna und Frankendorf mit Erdgas.

Nach der Bürgerfragestunde und protokollarischen Dingen soll der Stadtrat im öffentlichen Sitzungsteil mehrere Beschlüsse fassen: Dabei geht es um den Verkauf von 100 Prozent der Assets der Fernwärmeversorgung Tanna GmbH an die Danpower GmbH, die Übernahme des Fernwärmenetzes durch die Getec GmbH und den Abschluss eines Konzessionsvertrages zur Gasversorgung für die Stadt Tanna.