Pößneck. Am 10. November sitzt Gregor Gysi wieder auf der Bühne der Kulturstätte.

Gregor Gysi, Ikone der politischen Linken in Deutschland, ist ein Stammgast im Pößnecker Schützenhaus. Am 10. November ab 19 Uhr sitzt der 75-jährige Bundestagsabgeordnete, Rechtsanwalt und Sachbuchautor zum vierten Mal seit der Wiedereröffnung 2017 auf der Bühne der Kulturstätte.

Dieses Mal gewährt er frei nach dem Titel seines neuesten Buches „Was Politiker nicht sagen...“ (Econ Verlag Düsseldorf, 2022) einen „anekdotenreichen Blick hinter die Kulissen des Politikbetriebs“, so die Einladung zu dieser Veranstaltung. Gysi will erklären, warum Abgeordnete von ihren Parteien nicht nach Professionalität aufgestellt werden, welche Redezeitbegrenzungen im Bundestag gelten und warum er sich in Talkshows vor allem an die Zuschauer und weniger an die Mitdiskutanten wendet.

Tickets gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.