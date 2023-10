Stammtisch in Oppurg zur Familienforschung

Oppurg. Arbeitskreis Saale-Orla der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung trifft sich

In Oppurg findet am 21. Oktober ein Stammtisch für Familienforschung statt. Organisiert wird das Treffen vom Arbeitskreis Saale-Orla der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung. Willkommen sind Interessierte, die ihre familiären Wurzeln in der Region zwischen Saale, Orla und Weißer Elster erforschen. Es wird um eine Anmeldung per E-Mail an ak-saaleorla@amf-verein.de bei Daniel Pfletscher gebeten, er erteilt dann weitere Auskünfte.