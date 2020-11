Die Steigerung der Müllgebühren seien größtenteils durch Kostensteigerungen bedingt, die betriebswirtschaftlich nicht beanstandet werden könnten, sagt Wolfgang Kleindienst von der UBV in einem Schreiben an diese Zeitung.

Allerdings befänden sich in der Kalkulation der gestiegenen Abfallgebühren auch unzulässige und unnötige Kostenbestandteile. Dazu zählten unrechtmäßige Personalkosten für die Fortzahlung des seit April 2020 freigestellten Geschäftsleiters, die zusätzlichen Personalkosten des kommissarischen Geschäftsleiters und monatliche Zahlungen von Zulagen für einen Stellvertreter. „Dies wurde in der öffentlichen Zaso-Sitzung am 14. September auf meine Anfrage hin bestätigt“, schreibt Kleindienst.

Zwar würden diese Personalangelegenheiten in der kommenden Sitzung der Zaso behandelt, allerdings ist die Gebührenerhöhung bereits beschlossen.

Große Familien würden bevorzugt

Zudem kritisiert Kleindienst in seinem Schreiben die Anschaffung eines Eletro-Lkw mit Ladestation auf dem Wertstoffhof auf dem Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe in Pößneck. Ein Diesel-Lastwagen sei laut ihm rund 10.000 Euro günstiger.

Als unverhältnismäßig und ungerecht bezeichnet Kleindienst die Kostensteigerung der Festgebühren insbesondere für Einpersonenhaushalte aber auch für Zweipersonenhaushalte.

Diese Haushaltsgrößen machten 60 Prozent aller Haushalte aus und hätten eine Kostensteigerung von bis zu über 25 Prozent zu verzeichnen. Größere Familien, die oft auch Sozialleistungen bezögen, würden hingegen durch das Gebührenmodell sparen.