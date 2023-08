Störche rasten in Oettersdorf

Oettersdorf. Bis zu 350 Kilometer pro Tag legen die Tiere zurück.

Wenn die Störche sich in den Süden aufmachen, ist das ein untrüglicher Hinweis auf den sich langsam verabschiedenden Sommer. Und dass Oettersdorf für sie ein gutes Pflaster ist, hat sich unter den Adebaren wohl herumgesprochen. Gleich 25 Stück rasteten am späten Mittwochnachmittag auf den Wiesen nördlich des Ortes und füllten ihre Speicher für die lange Reise auf. Insekten, Regenwürmer und vielleicht auch Mäuse nahmen sie hier auf, bevor sie am Abend die Reise fortsetzten. Bis zu 350 Kilometer pro Tag legen sie zurück.