Straße nach Bodelwitz bleibt weiter gesperrt

Bodelwitz. Wann die Sperrung planmäßig aufgehoben werden soll.

Die teilsanierte Ortsverbindungsstraße zwischen Bodelwitz und Wernburg bleibt aller Voraussicht nach noch bis Ende Juli beziehungsweise Anfang August gesperrt. Das teilte die Bodelwitzer Bürgermeisterin Katja Staps auf Nachfrage mit. Das Entfernen von Totholz und Baumschnittarbeiten werden aktuell von der Firma Stenzel durchgeführt. Was noch fehlt sind die Fahrbahnmarkierungen, die in den nächsten Tagen über die Bühne gehen soll.

Die Allee auf Bodelwitzer Flur, so hieß es weiter, wird im Herbst mit Baumpflanzungen wieder vervollständigt, nachdem dort etliche Bäume aus verschiedenen Gründen weichen mussten. Insgesamt sollen 60 Bäume gesetzt werden, ein Großteil an der Ortsverbindungsstraße, ein geringerer Teil an gemeindlichen Wegen.