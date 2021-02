Straße von Pahnstangen nach Pörmitz bleibt weiterhin für öffentlichen Verkehr gesperrt

Pahnstangen. Wer von Pahnstangen nach Pörmitz möchte, muss auch weiterhin lange Umwege in Kauf nehmen, erfuhr der FDP-Landtagsabgeordnete Dirk Bergner.

Die Straße von Pahnstangen nach Plothen wird am Sonnabend nächster Woche zwischen 8 und 17 Uhr aufgrund von Baumschnittarbeiten gesperrt. Eine Umleitung wird für den 13. Februar nicht ausgewiesen. Die Verkehrsteilnehmer werden in Plothen und mit Vorinfotafeln informiert, teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Eine Umleitung von Pahnstangen über Pörmitz zur Landesstraße werde es nicht geben. Denn die Straße wurde mit Fördermitteln als ländlicher Weg instandgesetzt und ist nur noch für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge sowie Fahrräder frei. Die Sperrung war Grund für eine Kleine Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Dirk Bergner.