STS Systemtechnik Schleiz GmbH meldet Kurzarbeit an

Der rund 500 Mitarbeiter zählende Autoteile-Zulieferbetrieb STS Systemtechnik Schleiz GmbH meldet Kurzarbeit an. Wie weltweit alle Produktionsbetriebe inklusive Verwaltung der AIS-Unternehmensgruppe mit insgesamt rund 1100 Beschäftigten wird STS wegen der Folgen der Corona-Krise seine Produktion herunterfahren. Das teilte der geschäftsführende Gesellschafter Klaus-Jürgen Kurr am Sonntag mit.

Mitarbeiter werden auch in Schleiz persönlich informiert

Sämtliche Pkw-Hersteller hätten am vergangenen Dienstag europaweit ihre Aufträge storniert, da die Auftragslage am Automarkt zusammengebrochen war. Zudem funktionierten die Logistikketten durch die langen Staus an den Grenzen und durch die Probleme in China nicht mehr. „Die Kunden haben daher zunächst für zwei Wochen ihre Produktion gestoppt. Dies zwingt uns unsererseits, unsere Produktion anzugleichen, herunterzufahren und zu stoppen. Betroffen sind weltweit alle Standorte der Unternehmensgruppe, auch die Verwaltung. Die Mitarbeiter werden persönlich über diese Entwicklung informiert. Hierzu wurde für alle Mitarbeiter eine Informationsplattform eingerichtet, zusätzlich informieren Mitarbeiter der Personalabteilung telefonisch und auch vor Ort. Über die Infoplattform sind auch die Passierscheine abrufbar, die für den Fall eventueller Ausgangssperren die Mitarbeiter berechtigen, zur Arbeitsstelle zu fahren“, teilte Klaus-Jürgen Kurr mit.

Klaus-Jürgen Kurr, geschäftsführender Gesellschafter der Automotive-Interior-Systems-Gruppe. Foto: Peter Cissek

Bis dahin war die AIS-Gruppe mit ihren Produktionswerken in Schleiz, Tschechien, der Slowakei, Portugal und Russland gut in das schwierige Jahr 2020 gestartet. Durch viele Maßnahmen sei es gelungen, Infektionen durch das Coronavirus und damit verbundene Störungen in den Betrieben zu vermeiden. „Alle Mitarbeiter haben hier vorbildlich daran mitgewirkt“, schätzte der Inhaber der AIS-Gruppe ein.

Eine solche Krise habe die Automobilindustrie in den vergangenen 70 Jahren nicht erlebt, meinte Kurr. „Selbst in der Wirtschaftskrise sind wir damals mit drei Tagen Kurzarbeit ausgekommen. Diese Krise fordert alle Zulieferbetriebe, so auch uns massiv. Die Geschäftsleitung arbeitet mit allen Beteiligten mit Hochdruck an Lösungen, die sicherstellen sollen, dass wir diese Krise erfolgreich meistern werden. Ferner hat die Geschäftsleitung beschlossen, dass Entlassungen in der Stammmannschaft, auch für Mitarbeiter in der Probezeit zunächst vermieden werden sollen. Es ist das erklärte Ziel, alle in dieser schweren Zeit mitzunehmen, sämtliche Arbeitsplätze zu erhalten und gemeinsam gestärkt aus der Krise herauszukommen“, sagte Klaus-Jürgen Kurr.