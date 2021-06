Eine Fahrspur kurzzeitig geöffnet: Umgestürzter Autotransporter auf der A9

Dittersdorf. Ein umgestürzter Lkw, der fünf Autos und einen Transporter geladen hatte, blockiert für mehrere Stunden die A9 bei Dittersdorf.

Am Montagabend gegen 19 Uhr ist es auf der A9 in Richtung München zu einem schweren Unfall mit einem Autotransporter gekommen. Der Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte in der angrenzenden Böschung um und kam letztendlich quer zur Fahrbahn auf der Seite zum Liegen. Die fünf geladenen Autos und ein Kleintransporter fielen von der Ladefläche und verteilten sich ebenfalls über die Fahrbahn. Der 37-jährige Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 150.000 Euro.

Kilometerlanger Rückstau zwischen Triptis und Dittersdorf

Betriebsstoffe sind ausgetreten, die über die Fahrbahn laufen und aktuell von der Feuerwehr Triptis gebunden werden. Es bildete sich ein fünf Kilometer langer Rückstau. Der Verkehr wurde zunächst vom Ende her am Kreuz Triptis abgeleitet und über die B281 bis nach Neustadt/Orla und von dort über die Landstraße zurück zur Anschlussstelle Dittersdorf in Richtung Nürnberg geführt.

A9 kurzzeitig einspurig freigegeben

Gegen 22 Uhr berichtete der Triptiser Stadtbrandmeister Uwe Eitner, dass die Autobahn einspurig kurzzeitig geöffnet werde, damit der restliche Stau sich auflösen kann. Danach wird die Fahrtrichtung wieder vollgesperrt, um vor allem den Lkw bergen zu können. Mehrere Bergungsfahrzeuge transportierten parallel dazu die sechs Fahrzeuge ab, die der Autotransporter geladen hatte. "Wir richten uns noch auf einen Einsatz ein, der mehrere Stunden andauert", erklärte Eitner. Mit der Drehleiter werde die Unfallstelle ausgeleuchtet.

Die Bergungsarbeiten werden mehrere Stunden andauern. Die Autos, die im Stau stehen, müssen drehen und zurück zum Kreuz Triptis fahren, um dann die beschriebene Umleitung zu benutzen. Zur Unfallursache war am Abend noch nicht bekannt.

