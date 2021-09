Sühne für Entgleisungen

Peter Hagen zum Prozess gegen einen „Spaziergänger“.

Das „Schaulaufen“ montags in Bad Lobenstein interessiert inzwischen nur die Teilnehmer selbst. Und die AfD natürlich, die immer dort erscheint, wo irgendetwas gegen den demokratischen Staat gerichtet und der Beifall für triviale Parolen sicher ist. Darüber hinaus werden die Montagsspaziergänger kaum noch wahrgenommen. Auch weil sie nicht mehr von einem Großaufgebot an Polizei betreut werden.

Es dürfte in einigen Jahren interessant sein zu sehen, wie rückblickend das Verhalten einzelner Leute zu bewerten ist, die mit einer weltweiten Pandemie schlichtweg überfordert scheinen und einfach nur eine große Verschwörung wittern oder bestenfalls noch an eine „normale Grippe“ glauben. Das sei jedem gegönnt, so lange nicht andere gefährdet werden. Oder auch beleidigt.

Inzwischen läuft die juristische Aufarbeitung einiger Entgleisungen, die sich Teilnehmer an den Montagsspaziergängen geleistet haben. Polizeibeamte, die beruflich bedingt manche Härte ertragen, müssen nicht über alles hinweghören, was ihnen so an Missfallens-Äußerungen um die Ohren fliegt. Dabei ist es völlig egal, ob die Menschenverachtung aus linken oder rechten Ecken gepöbelt wird. Oder scheinbar aus der Mitte der Gesellschaft, in der sich die Spaziergänger selbst gerne sehen.

