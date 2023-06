Symbiose zwischen Klavier und Violine auf Schloss Burgk

Burgk. Kammermusikkonzert mit Tatiana Kozlova und Susanne Richard am Samstag, 3. Juni 2023 auf Schloß Burgk.

Tatiana Kozlova (Flügel, Köln & Rödersdorf) und Susanne Richard (Violine, Köln) spielen am heutigen Samstag, 3. Juni, ab 18 Uhr Werke von Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Zhanneta Metallidi, Lera Auerbach & Gija Kantscheli auf Schloss Burgk.

Zeit ist eine konstante Einheit, doch das Zeitgefühl eines jeden Menschen ist ein anderes. Manchmal vergeht die Zeit wie im Fluge, manchmal scheint sie still zu stehen. Vielleicht läuft einem die Zeit davon und reicht nicht aus um alles das zu machen, was man vor hat zu tun.Im Konzert „Time… and again“ geht es um die kostbare Zeit. „Lassen Sie sich von Tatiana Kozlova und Susanne Richard mit ausgewählten Stücken und mit Klängen von Klavier und Violine einfangen“, heißt es in einer Ankündigung.

Traurig, melancholisch, dramatisch

Alle Kammermusikstücke des Programms sind zum Nachdenken, was Zeit eigentlich ist - ob es um einen in Ewigkeit verwandelten Augenblick geht oder ob ein Ozean nur ein Tropfen zu sein scheint - und bieten jene Atmosphäre, einer asketischen Musik der kleinsten, einfachsten Gesten. Melancholisch, traurig oder schreiend dramatisch und doch in jeder Minute schön, um irgendwann sich der schimmernden Hoffnung zu begegnen.

In den vergangenen Jahren konnte das Publikum Tatiana Kozlovas Klavierspiel als Solistin auf Schloß Burgk genießen. Nun wird eine harmonische Symbiose zwischen dem ausdrucksstarken, akzentuierten Bogenstrich von Susanne Richard, den Tatiana Kozlova in präziser Klaviervirtuosität begleitet, auf Schloß Burgk erlebbar werden. red