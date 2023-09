Tagespflege Gefell bietet kostenlosen Kurs für pflegende Angehörige und Interessierte

Gefell. Den Umgang mit Demenzkranken erlernen

Kommunikation, Ernährung, Medikamente – im Umgang mit Demenzkranken müssen Angehörige einiges beachten. Einen Leitfaden, wie man sich beispielsweise in gewissen Situationen verhält, bietet ein mehrtägiger Kurs der Diakonie-Tagespflege in Gefell.

Die Einrichtung besteht seit acht Jahren und ist eine wichtige Stütze für viele Familien aus der gesamten Umgebung geworden. „Wir bieten nicht nur den Tagesgästen professionelle und liebevolle Betreuung, sondern unterstützen auch pflegende Angehörige“, sagt Ramona Kleinhenz, Leiterin der Diakonie-Tagespflegen in Gefell und Bad Lobenstein. Immer wieder komme es zu Gesprächen, Telefonaten und Mails, in denen Angehörige Fragen zum Umgang mit ihren pflegebedürftigen Familienmitgliedern oder den Nachbarn stellen würden. So entstand die Idee, Kurse mit wichtigen Themen der Altenhilfe anzubieten. „Nach dem Nachbarschaftshelferkurs in Bad Lobenstein widmen wir uns im Herbst und Winter dem Thema Alzheimererkrankungen und der Demenz“, sagt Ramona Kleinhenz. Sie und ihre Kolleginnen bieten den Kurs an und führen durch die Thementage.

Dieser besteht aus acht Modulen, beginnt am 23. Oktober und findet dann wöchentlich, jeweils von 16 bis 17 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Diakonie-Tagespflege an der Hofer Straße in Gefell.

Nach einem gegenseitigen Kennenlernen werden die Themen und Abläufe vorgestellt. Die Teilnehmer erhalten auch die Gelegenheit, eigene Vorschläge einzubringen. Neben einem generellen Überblick zum Thema Demenz, wird es auch Module zum Thema „Kommunikation mit und bei Demenz: ,Das habe ich Dir doch schon tausendmal erzählt’“ oder „Ernährung bei Demenz – Fingerfood und vieles mehr“ geben.

Die Teilnehmer erfahren aber auch, wie sich sich im Pflegeprozess nicht selbst verlieren und Zeit für sich finden können, heißt es in der Ankündigung.

Die Kursteilnahme ist kostenfrei. Es wird um verbindliche Anmeldungen gebeten unter:Telefon 036649 /88360