Aus dem DRK-Kindergarten Zwergenland in Tanna wurden 36 weitere Kinder und drei weitere Beschäftigte in Quarantäne geschickt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Am Montagvormittag erreichte die Leitung des Kindergartens die Nachricht, dass eine im Krankenstand befindliche Mitarbeiterin positiv auf das Corona-Virus SARS-CoV-2 getestet wurde. Da die Frau am 2. November noch ihrer Arbeit nachging, wurde nun der Personenkreis von Kindern und Beschäftigten in Quarantäne nochmals erweitert, teilte das Landratsamt Saale-Orla mit.

Bereits am Donnerstag wurde der positive Corona-Befund einer anderen Erzieherin der Einrichtung bekannt, woraufhin für zwei Gruppen vorsorglich Quarantäne angeordnet wurde. Insgesamt befinden sich nun 58 Mädchen und Jungen sowie neun Erzieher in Quarantäne.

Wie der Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes, Ralf Adam, informiert, wird der Kindergartenbetrieb für die übrigen 64 Kinder durch acht Erzieherinnen und Erzieher einschließlich Leitung aufrechterhalten. „Wir haben die Nachricht des positiven Testergebnisses um 11.30 Uhr erhalten. Seitdem arbeiten wir daran, die Kontaktpersonen zu ermitteln und die Eltern zu informieren“, so Ralf Adam.