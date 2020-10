Tanna bekommt Zinsen für städtische Schulden überwiesen

Der Stadt Tanna bleibt nach Zahlung der mit 1,65 Millionen Euro bislang höchsten Kreisumlage und weiterer Verpflichtungen wenig Geld, um großartig zu investieren. Allein drei Millionen Euro aus dem Haushalt mit einem Gesamtvolumen von 9,92 Millionen Euro werden für die Umschuldung von vier Krediten ausgegeben. Bei einem Kredit erhält die Stadt wegen Negativzinsen pro Jahr sogar rund 1800 Euro Zinsen für ihre Schulden von der Bank überwiesen.

Der Stadtrat Tanna hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Haushalt 2020 beschlossen. Im Gegensatz zur Rekordsumme im Vorjahr hat Kämmerin Tina Friedel die Gewerbesteuereinnahmen um 200.000 Euro niedriger auf 2,1 Millionen Euro angesetzt. Aufgrund ihrer Steuerkraft erhalte die Stadt keine Schlüsselzuweisungen für den Verwaltungshaushalt vom Land mehr. In diesem Jahr werde es keine Zuführung vom 5,9 Millionen Euro hohen Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt geben, der 3,9 Millionen Euro umfasst. Das heißt, der Haushalt von Tanna sei komplett abhängig von den Gewerbesteuereinnahmen, so Tina Friedel. Denn die Investitionszuweisung vom Land betrage lediglich 157.000 Euro.

„Wenn die großen Unternehmen im Ort nicht wackeln, wird es nicht ganz so dramatisch mit den Gewerbesteuereinbrüchen“, sagte Bürgermeister Marco Seidel (parteilos) und verwies dabei auf einen Bericht dieser Zeitung über gute Ergebnisse beim größten Arbeitgeber Gealan Tanna Fenster-Systeme GmbH. Jedoch werden sich die Einkommensverluste durch die Kurzarbeit bei der Einkommenssteuer niederschlagen, warnte er.

Die Stadt Tanna hat folgende Mittel für Investitionen bereitgestellt. So sollen 50.000 Euro für ein Gutachten zum Glasfaserausbau bereitgestellt werden. Rund 10.000 Euro fließen in Gegenstände wie Desinfektionsspender und Trennscheiben in der Stadtverwaltung sowie Bänke und Tische für Sitzungen in der Turnhalle. Für den Standortwechsel der Sirenen in Mielesdorf und Seubtendorf sind jeweils 14.000 Euro vorgesehen. Rund 180.000 Euro sind für die Planung des zweiten Bauabschnittes des Wohnbaugebietes Stickereiweg und Abriss der Stickerei geplant, 200.000 Euro für den Ausbau des Gehweges und der Straßenbeleuchtung in Unterkoskau.