Tannaer Bürgermeister Seidel: 2020 auf den Mond schießen

Wegen der Coronavirus-Pandemie fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft ein Böller-Verbot zum Jahreswechsel. Gerade in der Silvesternacht fänden sich Gruppen in Feierlaune in den Innenstädten zusammen, um ihre Raketen abzuschießen. Zusammen mit Alkohol fielen die Hemmungen und dann habe man die Partys, die aus Infektionsschutzgründen nicht erlaubt seien. Während die SPD-geführten Bundesländer in diesem Jahr kein Silvester-Feuerwerk zulassen wollen, sind die CDU-geführten Bundesländer gegen ein solches Verbot. Was halten Bürgermeister, Ordnungsamtsleiter, Polizei und Rettungsdienst im Saale-Orla-Kreis von diesem Vorstoß?

„Traditionell wird in Deutschland das neue Jahr mit einem Silvester-Feuerwerk begrüßt. Ein Böller-Verbot zu Silvester würde zu neuen Spannungen führen und ließe sich kaum kontrollieren. Somit bin ich gegen ein Böller-Verbot zu Silvester, zumal die Böller im Freien gezündet werden“, teilte der Schleizer Bürgermeister Marko Bias (CDU) mit. Ähnlich sieht es sein Tannaer Amtskollege Marco Seidel (parteilos): Ein generelles Böllerverbot an Silvester sei ein weiterer Punkt auf der Liste der Verbotsaktivisten. Ihm falle allmählich nichts mehr ein, bei dem „Dünnsch....“ der ständig von irgendwelchen Leuten ausgestoßen werde. „Raketen, Schussbatterien, Feuerwerke und Böller gehören einfach zu Silvester. Ich habe den Eindruck uns soll systematisch alles entzogen oder verboten werden, was irgendwie Spaß oder Freude macht. Es wird einfach nicht mehr differenziert. Wenn Verbote an wichtigen Plätzen in Großstädten umgesetzt werden, hat das was mit Sicherheit für alle Besucher zu tun. Im Umfeld von denkmalgeschützten Gebäuden und Bereichen ist das ebenfalls nachvollziehbar aufgrund von Brandgefahren“, sagt Seidel. Das werde schon viele Jahre an verschiedenen Orten unter anderem auch in Tanna auf dem Kirchvorplatz praktiziert und akzeptiert.

Solche punktuellen Verbote müssten durch die jeweilige Stadtverwaltung aufgestellt und bei Zuwiderhandlungen auch kontrolliert werden, findet er. „Wir haben bislang allerdings keinen Grund gehabt, einzuschreiten. Ein generelles Böllerverbot mit Infektionsschutz zu begründen, ist ebenso töricht, wie die Forderung vom vergangenen Jahr aus Umweltschutzgründen auf Silvesterfeuerwerk zu verzichten. Dieses Jahr hat uns allen viel abverlangt und um 2020 auf den Mond zu schießen, sollte zu Silvester der Himmel doppelt so hell und doppelt so bunt leuchten wie 2019“, sagt der Tannaer Bürgermeister.

Aus ordnungsrechtlicher Sicht ja, aus menschlicher Sicht nein

Dagegen würde der Ordnungsamtsleiter der Stadt Pößneck, Andreas Blümel, ein Böllerverbot an Silvester rein aus ordnungsrechtlicher Sicht befürworten. Neben den Müllbergen insbesondere auf Brücken und auf öffentlichen Wegen und Plätzen seien jährlich nach Silvester zerstörte Briefkästen, Schlösser an Türen und sonstige Beschädigungen zu verzeichnen. Doch da schlägt noch ein anderes Herz in seiner Brust: „Für die Jugendlichen oder auch uns als Bürger sind die Raketen und Knalleffekte in einer Nacht des Jahres aber eine schöne Tradition. Feiern, Trinken und Umarmungen werden durch ein Böller-Verbot in der Silvesternacht nicht weniger“, gab Andreas Blümel zu bedenken.

Der DRK-Rettungsdienst Obere Saale gGmbH führe zwar keine Statistik zu Personenschäden, die in der Silvesternacht passieren, so Geschäftsführer Ralf Adam. Erfahrungsgemäß komme es meist nach erheblichem Alkoholgenuss zu Verletzungen. „Zentrale Feuerwerke sind nicht empfehlenswert. Aber auf dem eigenen Grundstück und an der frischer Luft ist kein Infektionsgeschehen zu erwarten“, meint der Rettungsdienstchef.

Sollte es zu einem Böller-Verbot kommen, müsste geprüft werden, welche Institutionen neben der Polizei für die Kontrolle der Einhaltung des Verbotes zuständig sein könnten, teilte die Pressesprecherin der Landespolizeiinspektion Saalfeld, Stefanie Kurrat, mit. Das könnte beispielsweise das örtliche Ordnungsamt sein, gegebenenfalls könnten auch private Sicherheitsdienste mit der Kontrolle beauftragt werden.

