Michael Wunder ist Lkw-Fahrer bei der ATT Achims Tank Transporte - Joachim und Udo Tappert GbR in Schilbach. Der 42-jährige Tannaer ist mit dem Sattelzug samt Tankauflieger im internationalen Fernverkehr unterwegs. Er erzählt im Interview über seinen Alltag unterwegs durch Länder, die schon seit einiger Zeit als Corona-Risikogebiete eingestuft sind.

Herr Wunder, als Lkw-Fahrer waren Sie in dieser Woche in Belgien und den Niederlanden auf Achse. Welche Waren haben Sie in welche Orte transportiert?

Bereits am Freitag vergangener Woche habe ich 26 Tonnen beziehungsweise knapp 35.000 Liter Rohbenzin namens Naphtha in Zeitz vorgeladen. Am Montag bin ich von unserer Firma in Schilbach durch das Ruhrgebiet, bei Venlo nach Holland und hinter Eindhoven nach Belgien gefahren. In Gent habe ich meinen Tankauflieger nach gut 750 Kilometer Strecke entladen. Meine Arbeits- und Lenkzeit war beendet, ich machte Feierabend in Gent im Fahrerhaus. An Tagen mit viel Verkehr kann so eine Fahrt inklusive Lenkpausen bis zu 15 Stunden dauern. Am Dienstag bin ich drei Stunden nach Lelystad in der Niederlande gefahren, habe dort Altöl geladen. Dann ging es nach Duisburg, wo eine Laborprobe vom Altöl genommen wurde, dann weiter Richtung Zeitz. An der Raststätte Eichsfeld an der A38 war wieder Feierabend. Am Mittwoch habe ich das Altöl in Zeitz entladen, wo es in einer Raffinerie recycelt und zu Naphtha verarbeitet wird. Dann bin ich nach Merseburg in eine Tankreinigung gefahren, wo der Tankauflieger von innen gesäubert wurde. Anschließend habe ich in Zeitz wieder Naphtha für das Tanklager Duisburg und dort tags darauf Altöl für Zeitz geladen. Nach dem Entladen am heutigen Freitag habe ich meinen Auflieger in Merseburg reinigen und anschließend in Zeitz mit Naphtha vorladen lassen. Dann ging es heim nach Schilbach.

Belgien und Holland gelten schon seit einiger Zeit wie inzwischen fast ganz Europa als Corona-Risikogebiet. Wie verändern die Auflagen Ihren Alltag als Kraftfahrer?

Der zweite Teil-Lockdown ist ja bei uns erst seit Montag. Beim ersten Lockdown hat man es extrem gemerkt. Da war die Autobahn im Ruhrpott leer. In Belgien steht man bei der Anlieferung Schlange, da nur zwei Mann mit Mund-Nase-Maske in den Anmeldebereich dürfen. Unsere Körpertemperatur wurde gemessen. Dabei ist viel Zeit verloren gegangen, denn ich muss ja auch die Lenk- und Ruhezeiten in Einklang bringen.

Wo können Sie Duschen und Toiletten benutzen, bei den Kunden oder nur in Raststätten und Autohöfen?

Überwiegend in den Raststätten. Beim ersten Lockdown waren die Toiletten und Duschen an vielen Raststätten gesperrt, da blieb uns Lkw-Fahrern nichts anderes übrig, als Katzenwäsche zu machen. Ich habe zum Wasserkanister und Waschlappen gegriffen. Unsere Kunden haben Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und beispielsweise Plexiglasscheiben und Desinfektionsmittelspender in Anmeldebereichen angebracht. Bei einer Firma hat man die Toiletten für uns gesperrt und stattdessen Dixie-Toilettenhäuschen aufgebaut. Ein Dixieklo ist für mich nicht gerade der Inbegriff von Hygiene.

Wo kaufen Sie Ihren Proviant und wie oft kehren Sie in Raststätten ein?

Den Proviant kaufe in sonnabends mit meiner Frau beim Wochenendeinkauf im Kaufland in Schleiz. In die Raststätte kehre ich im Monat vielleicht einmal ein, denn das ist mir zu teuer. Ich bin nicht bereit, für einen großen Kaffeebecher über vier Euro zu bezahlen, ebenso viel für eine Bockwurst. Ich nehme mir Gemüse, vor allem Tomaten und Gurken, aber auch Äpfel, Brot und Wurst mit.

Also sind Sie nicht der Typ, der auf dem Parkplatz grillt oder sein Dosenessen erwärmt?

Als Gefahrgutfahrer darf ich nicht grillen oder zum Gaskocher greifen. Ab und zu muss ich auch Brummifahrer darauf hinweisen, die neben mir parken.

Lkw-Fahrer halten mit ihren Materiallieferungen die Wirtschaft am Laufen, sorgen für volle Kühlschränke oder wie Sie für die Belieferung mit Kraftstoffen. Erhalten Sie aber von den Mitmenschen jetzt ausreichend Wertschätzung für Ihre Arbeit?

Von anderen Kraftfahrern auf der Autobahn nicht, ganz im Gegenteil, auch wenn wir während des ersten Lockdowns mit zu den Helden der Corona-Krise gezählt wurden. Von Nachbarn und Kumpels erhalte ich im Gespräch durchaus Anerkennung für meine Arbeit. Da sagen viele: ,Hut ab, dass Du das machst.’ Beim Tanklastzugfahren mache ich mich nicht körperlich kaputt. Dieser Job fordert einen geistig, denn man muss permanent – ich sage mal – zu 120 Prozent da sein. Zu Feierabend bin ich knülle. Der Job macht mir Spaß und ich bekomme Geld dafür. Man muss dafür geboren sein und die Familie muss definitiv mitspielen. Ich ziehe den Hut vor meiner Frau. Sie ist die ganze Woche allein mit unseren zwei Kindern und muss sich um alles kümmern.

Was ist aus der Freiheit des Truckers, die in Filmserien wie Auf Achse mit Manfred Krug vermittelt wurde, erhalten geblieben?

Nichts mehr, würde ich sagen. Es herrscht ein enormer Preisdruck durch die Konkurrenz von osteuropäischen Speditionen und ein Kampf um die Aufträge. Ich genieße den Moment, wenn mein Tanklastzug rollt, wenn ich beispielsweise in Frankreich die Berge sehe oder nach Le Havre fahre. Da gibt es ein Gefühl der Freiheit. Aber mit Truckerromantik hat das nichts mehr zu tun.