Tannaer Schule kämpft mit erheblichem Unterrichtsausfall

Tanna. Bildungsminister Helmut Holter antwortet dem AfD-Landtagsabgeordneten Uwe Thrum zur Gemeinschaftsschule Tanna, die seit einer Woche keinen Präsenzunterricht anbietet.

Aus dem vom Bildungsministerium angestrebten vorzeitigen Ende des Distanzunterrichts für die meisten der 412 Schüler der Grund- und Gemeinschaftsschule Tanna wird wohl vorerst nichts. Schulleiter Rolf Busch hatte in einem der Redaktion vorliegenden Schreiben an Eltern, Lehrkräfte und Mitarbeiter mitgeteilt, dass der Präsenzunterricht wie geplant erst am 13. Dezember aufgenommen werde. Das Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises habe darauf hingewiesen, dass ein früheres Freitesten nicht möglich sei.

Nachdem nun größere Lieferungen angekommen seien, verfügen die Grund- und die Gemeinschaftsschule nun über insgesamt 2000 Tests, die bis nach den Weihnachtsferien ausreichen müssten. Am ersten Präsenzschultag am kommenden Montag werde es eine Corona-Testpflicht für alle Schüler und Lehrkräfte – bis auf Geimpfte und Genesene – geben. Jedoch empfehle er auch dieser Personengruppe, sich testen zu lassen.

An Tannaer Gemeinschaftsschule 140 von 400 Wochenstunden ausgefallen

Doch nicht nur der Wechsel in den Onlineunterricht am 1. Dezember, weil es mehrere Corona-Infektionen , aber nicht ausreichend Tests gab, sorgen für Probleme, sondern auch der Unterrichtsausfall. In der Woche vom 15. bis 19. November seien 140 der geplanten rund 400 Unterrichtsstunden an der Gemeinschaftsschule ausgefallen, teilte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) auf eine mündliche Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Uwe Thrum. Der Hirschberger kritisierte, dass man im für Bildung zuständigen Ministerium unter Minister Helmut Holter nicht in der Lage sei, einfachste Prozentrechnungen fehlerfrei zu erstellen. Denn die Ausfallquote betrage 35 Prozent und nicht wie in der von Holter unterzeichneten schriftlichen Antwort (Drucksache 7/4392) nur 25 Prozent.

Um die rund 260 Unterrichtsstunden in der 46. Kalenderwoche für die Schüler der 5. bis 10. Klassen in Tanna halten zu können, habe es geplante Mehrarbeit und Hybridunterricht gegeben. „In Thüringen gibt es inzwischen einen spezifischen, strukturellen Lehrermangel, insbesondere an den Grund,- Regel-, Gemeinschafts- und Förderschulen“, heißt es in dem Antwortschreiben. An der Gemeinschaftsschule Tanna seien demnach derzeit drei Vollzeitlehrerstellen nicht besetzt. Das Schulamt Ostthüringen arbeite daran, dass der Unterrichtsausfall so gering wie möglich gehalten und der Unterricht in angemessener Qualität stattfindet. Es würden laufend alle zur Verfügung stehenden Kapazitäten geprüft, um durch Versetzungen beziehungsweise Abordnungen, idealerweise durch Neueinstellungen, aber auch durch Mehrarbeit und Nutzung zur Flexibilisierung der Stundentafel den Unterrichtsausfall an der Gemeinschaftsschule Tanna zu minimieren. „Dabei muss natürlich beachtet werden, dass die vorgesehenen Maßnahmen nicht zu Lasten anderer Schulen gehen“, heißt es in dem Schreiben. Im Stundenplan werde auch das didaktische Prinzip „Individuelles Lernen“ angegeben, das den Schülern in jenen Stunden ermögliche, an Aufgaben aus verschiedensten Fächern in eigenem Tempo zu arbeiten.

Thrum: Unterrichtsausfall werde schöngeredet

Uwe Thrum kritisierte, dass mit dem „individuellen Lernen“ der tatsächliche Unterrichtsausfall vertuscht und schöngeredet werde. Er spricht von einem Paradebeispiel für die katastrophale Bildungspolitik in Thüringen, die ihren Ursprung bereits in früheren CDU-Landesregierungen habe. „Ich appelliere an die Schulleitung, einen möglichst vertrauensvollen und kooperativen Umgang mit den in Ruhestand gegangenen Lehrerinnen und Lehrern zu pflegen, um diese über die Lehrergewinnungskampagne ,Grau macht schlau’ kurzfristig wieder für den Schuldienst zu gewinnen. Weiterhin bin ich fest davon überzeugt, dass mit einer neu initiierten Lehrbefähigung für Erzieher im Grundschulunterricht dem Unterrichtsausfall mittelfristig entgegengewirkt werden kann“, teilte er in einer Pressemitteilung zum Antwortschreiben Holters mit.