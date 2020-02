Tatort Regelschule Remptendorf

Teile des Jugendförderplanes für die zusätzliche Schulsozialarbeit, den die Kreisverwaltung erarbeitet und der Jugendhilfeausschuss mit einer Gegenstimme beschlossen hat, wurden vom Thüringer Bildungsministerium gestrichen. Betroffen davon ist auch die Remptendorfer Regelschule, obwohl es aufgrund von Straftaten in der Schule zu mehreren Polizeieinsätzen kam. Unter anderem wurde vom Ministerium bemängelt, dass laut dem Jugendförderplan ein Schulsozialarbeiter neben seiner Tätigkeit an der Remptendorfer Regelschule auch die Grundschule in Ebersdorf betreuen müsste.

14-jähriger von mehreren Mitschülern angegriffen

Der jüngste Vorfall, bei dem die Polizei ausrückte, ereignete sich im Dezember. Damals wurde laut Landespolizeiinspektion Saalfeld ein 14-jähriger Schüler von mehreren Mitschülern angegriffen. Fünf mutmaßliche Täter zählte die Polizeiinspektion bei diesem Vorfall. Ermittelt wird wegen Körperverletzung, Diebstahl und Sachbeschädigung. Der Polizei bekannt wurde der Vorfall, als die Mutter des 14-Jährigen auf der Polizeidienststelle mit ihrem Sohn erschien, um Anzeige zu erstatten.

Zur Remptendorfer Regelschule ausgerückt ist die Polizei darüber hinaus im März vergangenen Jahres. Eine Mutter soll an der Schulturnhalle mit Graffiti Beleidigungen und Verleumdungen auf sexueller Grundlage gesprüht haben. Sie erhielt daraufhin drei Anzeigen.

„In allen Fällen wurden die Beschuldigten ermittelt und sind bekannt, die Verfahren liegen je nach Tatzeitpunkt bereits zur weiteren Entscheidung bei der Staatsanwaltschaft oder befinden sich noch beim Sachbearbeiter in Bearbeitung“, heißt es aus der Pressestelle der Landespolizeiinspektion dazu.

Unverständnis von der Schulleitung für zu wenig Schulsozialarbeit

Für den Schulleiter der Remptendorfer Regelschule, Karl-Heinz Weiß, ist es vollkommen unverständlich, warum seiner Schule keine ausreichende Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt wird. „Zu uns an die Regelschule kommt ein Mal in der Woche für eine Stunde eine Sozialarbeiterin, um zum Beispiel Projekte anzubieten. Kommt ihr etwas dazwischen oder hat sie andere Termine, fällt die Sozialarbeit ganz aus“, sagt Karl-Heinz Weiß. Dabei wäre eine flächendeckende Schulsozialarbeit, zumindest an den weiterführenden Schulen sinnvoll. „Es sollte nicht darum gehen, an welcher Schule was bereits passiert ist. Anstatt zu

Schulleiter Karl-Heinz Weiß Foto: Archivfoto: Sandra Smailes

reagieren, muss es um Prävention gehen“, sagt der Schulleiter.

Grund dafür sei die fehlende Sozialisation der Schüler aus dem Elternhaus. „Viele Eltern kommen ihrer Erziehungspflicht nicht mehr nach, weil sie bis abends arbeiten müssen. Das Kind ist dann ab 14 Uhr zuhause und zieht sich alles mögliche durch die Medien rein“, sagt Karl-Heinz Weiß. Die Hortbetreuung falle nach dem Wechsel von der Grund- zur Regelschule weg. Zumindest für die fünften und sechsten Klassen wäre eine weitere Hortbetreuung sinnvoll.

Lehrkräfte stoßen im Unterricht an ihre Grenzen

Für Karl-Heinz Weiß geht es in Sachen Schulsozialarbeit mehr um eine allgemeine Verbesserung des Zwischenmenschlichen im Schulalltag, als die einzelne Problembehandlung. „Die Schüler müssen einen respektvollen Umgang untereinander und zu anderen Menschen lernen. Heutzutage geht es nur noch um verteidigen und wehren, nicht um Zurückhaltung.“ Die Lehrkräfte stießen dabei im Unterricht an ihre Grenzen. Ein Problemschüler könne nicht aus dem Unterrichtsraum verwiesen werden, wenn er den Unterricht störe. „Das wäre eine Verletzung der Aufsichtspflicht. Wenn der Schüler etwas anstellt oder ihm etwas passiert, ist man dran“, erklärt er.

Ein Schulsozialarbeiter könnte in solchen Fällen helfen. Er könnte sowohl den Schüler beaufsichtigen als auch das vorangegangene Problem klären. Zudem könnte der Schulsozialarbeiter nach der Unterrichtszeit Projekte anbieten. In der Vergangenheit habe er damit gute Erfahrungen gemacht, sagt Karl-Heinz Weiß. „Ein Schulsozialarbeiter hat zum Beispiel mit Schülern eine Streitschlichter-Ausbildung gemacht, das kam der ganzen Schule zugute. Auch die Schülervertretungen wurden gut unterstützt und konnten mehr erreichen“, schildert der Schulleiter. „Ich kann nicht verstehen, wieso in einem reichen Land wie unserem kein Geld für die Schulsozialarbeit da sein soll“, schließt Karl-Heinz Weiß ab. Die Regelschule Remptendorf hat rund 140 Schüler.