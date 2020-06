Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Technische Einsatzbereitschaft ist bei der Schleizer Feuerwehr im Fokus

Wenn es richtig brennt, geht ohne eine gute Löschwasserversorgung nichts. Und damit das zumindest von technischer Seite gesichert ist, wurden am Dienstag und Mittwoch die Geräte zur Herstellung der Löschwasserversorgung aller Schleizer Ortsteilwehren überprüft.

Mehrere Einsatzkräfte der Schleizer Stützpunktfeuerwehr trafen sich dazu bereits am frühen Morgen um 7 Uhr im Feuerwehrgerätehaus mit dem Schleizer Gerätewart Frank Reisig. Gemeinsam wurden dann 30 Saugschläuche von fünf Ortsteilwehren kontrolliert. Nach der äußeren Sichtprüfung erfolgte ein Unterdrucktest an der Vorbaupumpe des Löschgruppenfahrzeug 16 (LF 16). Dazu wurden die Saugschläuche an die Pumpe angeschlossen und eine Plexiglasscheibe am anderen Ende an die Dichtung angelegt. Nach dem Ansaugen der Luft durch die Pumpe konnte dann abgelesen werden, ob der Unterdruck im Saugschlauch konstant bleibt. Durch die Plexiglasscheibe wurden zudem die Schlauchinnenseite auf Beschädigungen kontrolliert. Im Anschluss wurden immer mehrere Saugschläuche zusammengekoppelt und unter Druck Wasser hineingepresst.

Parallel dazu prüfte Norbert Steppin von der Firma Brandschutztechnik Müller die Funktion der Tragkraftspritzen – jene Pumpen, die das Löschwasser durch die Saugschläuche ansaugen und in die Druckschläuche bis zur Spritze pumpen.

Nahezu alle fünf Pumpen waren aufgrund ihrer Baujahre unterschiedliche Modelle. Neben der Durchflussmenge des gepumpten Wassers bei unterschiedlichen Drucken, kontrollierte Norbert Steppin unter anderem auch die volle Funktionalität der Pumpen. Dabei waren nicht alle Pumpen fehlerfrei. Vier der fünf überprüften Pumpen sind 20 Jahre alt oder älter. Jenes, was Norbert Steppin nicht vor Ort in Ordnung bringen konnte, wird zeitnah repariert.

Neben der Überprüfung wechselte der Fachmann bei den Pumpen das Öl und ersetzte Luftfilter, wo es notwendig war.