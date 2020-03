Teddy-Stiftung lehnt AfD-Spende ab

Die Deutsche Teddy-Stiftung mit Sitz im ostfriesischen Esens lehnt die Spende des AfD-Landtagsabgeordneten Uwe Thrum ab. Das macht Matthias Regner, Vorsitzender der Deutschen Teddy-Stiftung, in einem Schreiben an die Redaktion deutlich.

Laut dem Stiftungsvorsitzenden habe Thrum ihn am Montagmorgen angerufen und gefragt, ob die Stiftung gemeinnützig sei und Spendenbelege ausstelle, da Thrum 400 Euro spenden wolle. Nach Matthias Regners Bestätigung ließ der Stiftungsvorsitzende sich die Adresse des Landtagsabgeordneten geben. Von Thrums Parteizugehörigkeit wusste der Stiftungsvorsitzende zu dieser Zeit noch nichts. Am Nachmittag erreichte den Stiftungsvorsitzenden ein Foto von der Spendenübergabe an die Botschafterin der Deutschen Teddy-Stiftung in Schleiz, Cornelia Remde. Der Absender des Fotos aus dem Saale-Orla-Kreis schickte lediglich das Bild, auf dem Thrum und Cornelia Remde vor einem AfD-Aufsteller zu sehen sind. „Ich bin darüber sehr enttäuscht, da mir klar wurde, dass unsere Stiftung und Stiftungsidee politisch instrumentalisiert wurde“, teilte Matthias Regner dazu in seinem Schreiben an die Redaktion mit. „Dieses Vorgehen kann und werde ich nicht akzeptieren. Ich werde in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Deutschen Teddy-Stiftung das Geld von Herrn Thrum nicht annehmen“, führt er weiter aus.

Cornelia Remde hatte vor der Spendenübergabe gesagt, dass für sie die Parteizugehörigkeit Thrums bei der Spende keine Rolle spiele, da das Geld für die Anschaffung der Tröste-Teddys für Kinder einem höheren Zweck diene. Insgesamt versuche sie 1600 Euro für die Anschaffung von 400 Trost-Teddys zu sammeln. Mit der Spende des AfD-Abgeordneten könne sie bereits 100 der Plüschtiere erwerben. Doch offenbar war einigen die Entgegennahme des Spendengeld von Uwe Thrum ein Dorn im Auge. „Ich habe am frühen Abend 25 Anrufe mit unterdrückter Rufnummer erhalten, ‘Nazi-Schlampe’ war noch das netteste, was in den Hörer gebrüllt wurde“, berichtet sie schluchzend.

Allzu traurig braucht Cornelia Remde über das Ausschlagen der Spende durch die Stiftung jedoch nicht zu sein. „Leidtragend dürfen keinesfalls die Kinder sein, daher übersende ich dem Rettungsdienst ihrer Region 150 Teddys und bedanke mich bei den Menschen in der Region, die selbstlos und ohne politischen Hintergedanken Kindern in Not helfen“, schreibt Matthias Regner der Redaktion.

„Ich bin total entsetzt über dieses Ausgrenzung, meine Spende sollte einer guten Sache dienen“, empört sich Uwe Thrum. Auch die Schleizer Tafel hat am Dienstag seine Spende abgelehnt. Unterm Strich profitiere der Wahlkreis 33 durch die Ablehnung seiner Spende von der Deutschen Teddystiftung aber doppelt. Denn nun bekomme das DRK 150 der Tröste-Teddys und eine andere Organisation können sein Spendengeld empfangen.