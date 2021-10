Tegau bereitet 625-Jahr-Feier für Juli 2022 vor

Tegau. Ein Organisationsteam bereitet die Feierlichkeiten in Tegau vor. Karten für die Partyband „Die Draufgänger“ gibt es bereits im Vorverkauf.

Die Gemeinde Tegau feiert 2022 ein Jubiläum. „625 Jahre sind seit der Erstnennung der Gemeinde Tegau im Jahre 1397 vergangen, dieses Jubiläum wollen wir im nächsten Jahr vom 15. bis 17. Juli gebührend feiern. Die Gemeinde und alle ansässigen Vereine und Einrichtungen planen derzeit ein großes, gemeinsames Fest im gesamten Ort und auf dem Sportplatz. Um unsere 625-Jahr-Feier auf die Beine zu stellen, gibt es ein Organisationsteam, welches schon enorme Arbeit geleistet hat“, teilte Marko Oertel, Vorsitzender des Organisationsteams, mit.

Der zeitliche Ablauf stehe bereits fest, von der Eröffnungsfeier mit Vorstellung der Orts-Chronik, der musikalischen Begleitung mit den „Waldspitzbuben“ und der österreichischen Partyband „Die Draufgänger“ am Samstagabend. Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltung erfolge über die Facebookseite „625 Jahre Tegau“, in der Stadtinformation „Alte Münze“ in Schleiz und in der Tourismusinformation Zeulenroda. Geplant sind auch ein Festgottesdienst, ein musikalischer Frühschoppen sowie ein Kinder- und Familienfest am Sonntag.

Am Samstag soll das Ortsleben im Mittelpunkt stehen, unter dem Motto „Tag der offenen Höfe und Kirche“. Dieser Tag soll ein Festtag für die Augen, die Ohren und den Geschmack werden, so Marko Oertel.

„Die großen Hoftore sowie die Kirchenpforte stehen offen, man kann überall hineingehen, überall schauen. In den offenen Höfen werden spannende Aktionen, spezielle Angebote für Kinder, Führungen, Maschinenausstellungen, altes Handwerk und Geräte, künstlerische Werke, Musik und natürlich auch Speis’ und Trank dargeboten“, so Oertel.