Teich-Urteil verunsichert Bürgermeister im Saale-Orla-Kreis

Der Bürgermeister des nordhessischen Neukirchen wurde verurteilt, weil drei Kinder beim Spielen im Dorfteich ertranken, ohne dass ihre Eltern sie beaufsichtigt hätten. Was sagen Bürgermeister im Saale-Orla-Kreis zu dem Gerichtsurteil, welche Konsequenzen ziehen sie für sich und ihren Ort?

Die fünf, acht und neun Jahre alten Kinder hatten ohne Aufsicht ihrer Eltern an der Badestelle gespielt und ertranken. Der genaue Hergang wurde nie geklärt, die Kinder wurden erst nach 23 Uhr leblos im Wasser gefunden. Später sagten Gerichtsgutachter aus, die beiden kleineren Kinder hätten vermutlich etwa vier Stunden in dem Wasser gelegen, bis sie gefunden wurden. Der neun Jahre alte Bruder sei vielleicht erst später ertrunken, habe möglicherweise etwa zwei Stunden leblos im Wasser gelegen. Auch seien die Kinder möglicherweise nicht an der Stelle ertrunken, an der sie gefunden wurden, berichtet das Magazin Kommunal.de .

Das Amtsgericht Schwalmstadt in Nordhessen sah es als erwiesen an, dass Bürgermeister Klemens Olbrich (CDU) seiner Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen sei. Der Teich war vor Jahren saniert worden, dabei war ein Teil des Ufers mit Pflastersteinen befestigt worden. Diese Steine seien über die Jahre glitschig geworden und es sei eine gefährliche Stelle entstanden. Das Gericht sprach Olbrich im Februar wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen in drei Fällen für schuldig. Die Geldstrafe von 12.000 Euro wurde für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt, zudem muss er 4000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Rechtlich waren vor dem Urteil Missverständnisse entstanden. Immer wieder wurde gesagt, es handle sich um einen Löschwasserteich. Diese müssen von einem Zaun mit 1,25 Metern Höhe umgeben sein. Der Teich diente aber seit Jahren als Freizeitanlage mit Grillplatz.

Tanna hat 30 Teiche

„Ich bin kein ängstlicher Mensch, aber diese Rechtsprechung macht mir große Sorgen. Allein in meiner Einheitsgemeinde betrifft das 30 Teiche, die wir ja auch als Löschwasserreservoir brauchen. Wenn wir die alle einzäunen müssen, reden wir um einen Betrag zwischen 1,5 und 2 Mio Euro. Die Firma Redlich aus Schleiz wäre sicherlich erfreut über so ein Konjunkturpaket“, sagte der Tannaer Bürgermeister Marco Seidel (parteilos). Er glaubt, dass die nächste Instanz das Urteil kassieren und den Bürgermeister freisprechen wird. „Alles andere wäre in meinen Augen an der Lebenswirklichkeit vorbei. Unübersichtlich ist jetzt nur die Zeit bis dahin und kein Bürgermeister weiß jetzt, wie er damit umgehen soll“, meinte Seidel.

„Für mich zeigt das Urteil einmal mehr, wie weit sich unsere Rechtsprechung inzwischen vom gesunden Menschenverstand verabschiedet hat. Wenn das Urteil auch in der nächsten Instanz Bestand haben sollte, dann wird das enorme Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben. Wir als Stadt Neustadt mit unseren alten und neuen Ortsteilen haben eine Vielzahl von Feuerlöschteichen in den jeweiligen Ortskernen, die es dann alle einzuzäunen gilt. Wenn der Bürgermeister jetzt auch noch dafür verantwortlich ist, dass Eltern ihrer Aufsichtspflicht nicht nachkommen, dann läuft hier irgendetwas falsch“, ist der Ralf Weiße (BfN), Bürgermeister von Neustadt sicher.

Moßbach hat Gelände demontiert

Dieses Urteil gehe am wirklichen Leben vorbei, ist sich die Moßbacher Bürgermeisterin Gisela Krösel (parteilos) sicher: „Wir mussten während der Dorferneuerung in den 90er-Jahren alle Mauern und Geländer abtragen, damit ein natürliches dörfliches Gewässer mit flacher Uferzone entsteht. Niemals kann ein Bürgermeister solche schlimmen Unfälle verhindern. Ich appelliere an die Aufsichtspflicht der Eltern. Das Urteil muss gekippt werden“, fordert die Moßbacherin, die den Verlust der drei Kinder bedauert.

Ähnlich wie der Bürgermeister von Neukirchen sieht der Schleizer Bürgermeister Marko Bias (CDU) solche Gewässer als allgemeines Lebensrisiko: „Man darf sich nicht so viele Gedanken darüber machen. Allerdings ist das Urteil erschreckend“, sagte er.

Dieses Urteil bringe Unruhe und Ängste in die Reihen der Bürgermeister“, erklärte Rüdiger Wohl (parteilos) aus Hirschberg. Er glaubt, dass die Bürgermeister von ihrem Spitzenverband Rückendeckung erhalten werden. „In Hirschberg stellt sich die Situation wie folgt dar: Der Löschteich im Gewerbegebiet ist umzäunt. Die Dorfteiche in den Ortsteilen haben Geländer. Was ist mit Teichen im Außenbereich, mit Fließgewässern, wie müssen Geländer und Umzäunung beschaffen sein? Wo beginnt die Fahrlässigkeit? Was ist mit Aufsichtspflicht der Eltern? Offene Fragen, die juristisch klar beantwortet werden müssen“, so Wohl.