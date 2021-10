Teichgebiet Dreba-Plothen: Nabu hat 3679 Wasservögel gezählt

Dreba/Plothen. Die Experten registrieren immer mehr weiße Silberreiher.

Um einen Überblick zum Bestand der Vögel an hiesigen Gewässern zu erhalten, werden in den Wintermonaten Wasservögel gezählt. Im größten Teichgebiet Thüringens zwischen Dreba, Plothen und Knau werden die Zählungen seit Mitte der 1960er Jahre von ehrenamtlichen Wasservogelzählern durchgeführt.

Mit Spannung werde im Herbst jährlich der Oktober erwartet, da in der Regel recht unterschiedliche Arten das Spektrum der rastenden Durchzügler erweitern und es zu einem entsprechenden Zahlenanstieg komme, teilt Jürgen Auerswald vom Nabu-Arbeitskreis für das Teichgebiet Dreba-Plothen mit. Besonders auffällig sei der seit Jahren anwachsende Bestand der weißen Silberreiher, wovon am Zähltag 217 Vögel erfasst wurden, dagegen waren es nur 81 Graureiher. 428 Graugänse rasteten besonders in der Feldflur zwischen Plothen und Dittersdorf. Darunter befanden sich auch vier Rostgänse sowie einige nordische Saat -und Bläßgänse. Die Zahl der Nilgänse betrug 111 Tiere, die seit mehr als zehn Jahren auch im Teichgebiet brüten. Die Stockente ist seit jeher die am häufigsten vertretene Schwimmente, deren Individuenzahl 1258 betrug, die Schnatterente war mit 274 und die kleinste, die Krickente, mit 203 Individuen vertreten.

Weitere Arten waren Löffel-, Pfeif-, Spieß-, sowie Tafel- und Reiherenten. Auch 107 Haubentaucher sowie 36 Zwergtaucher verteilten sich auf unterschiedliche Gewässer. Die Zahl der durchziehenden Gänsesäger ist mit 35 zu beziffern.