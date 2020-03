Oettersdorf. Hirscherberger AfD-Abgeordnete will Feuerwehrnachwuchs unterstützen.

Thrum spendet 400 Euro an Feuerwehrverein Oettersdorf

Der Hirschberger AfD-Landtagsabgeordnete Uwe Thrum spendet in jedem Monat 400 Euro an einen anderen Verein in seinem Wahlkreis.

Im März habe er den Feuerwehrverein in Oettersdorf bedacht. Davon sollen Jacken für den Nachwuchs angeschafft und eine Fahrt nach Gera zu den Geländespielen der Jugendfeuerwehren organisiert werden, teilte Thrum mit. „Die Feuerwehren brauchen seitens der Politik viel stärkere Unterstützung“, habe der Abgeordnete aus dem Gespräch mitgenommen. Die Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz müsse dringend ausgebaut und Ausbilder eingestellt werden. Auf Bundesebene will Thrum eine Umsatzsteuerbefreiung auf Investitionen in Technik und Ausstattung anregen, um moderne und leistungsfähige Wehren zu fördern und die Kommunen bei der Beschaffung von Einsatzmitteln deutlich zu entlasten.