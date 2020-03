Thrum und Kalich machen Druck wegen Krankenhaus Schleiz

Die Landtagsabgeordneten aus dem Oberland des Saale-Orla-Kreises, Uwe Thrum (AfD) und Ralf Kalich (Linke), machen bei der Landesregierung Druck in Sachen Kreiskrankenhaus Schleiz. Nachdem bereits vor gut einer Woche die einzige Geburtsstation des Saale-Orla-Kreises in Schleiz geschlossen wurde, fordern sie die Wiedereröffnung der Station und den Erhalt der Klinik.

Ralf Kalich aus Blankenstein wollte in einer mündlichen Anfrage vom 27. Februar wissen, ob der Aufsichtsrat der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH, zu der die Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH mit personell ähnlichem Aufsichtsrat gehört, das Sozialministerium über die Millionenverluste in Greiz informiert habe. Ebenso wollte er wissen, ob nach Kenntnis der Landesregierung der Kreistag Saale-Orla, insbesondere Landrat Thomas Fügmann (CDU), in die Pläne zur Schließung einer Abteilung beziehungsweise zur späteren Schließung des gesamten Krankenhauses in Schleiz einbezogen wurden.

Ähnlich wie Kalich hat auch der Hirschberger Uwe Thrum die zuständige Staatssekretärin Ines Feierabend (Linke) um einen zeitnahen Vororttermin des Sozialministerium mit der Krankenhaus-Aufsichtsratsvorsitzenden und Greizer Landrätin, Martina Schweinsburg, und dem Schleizer Landrat Thomas Fügmann (beide CDU) gebeten. Das vorerst große Ziel sei es laut Thrum, den Ärzten und Pflegekräften im Krankenhaus Schleiz Sicherheit zu geben, damit sie sich keinen anderen Arbeitgeber suchen und folglich weitere Stationen in der Kreisstadt arbeitsunfähig werden. Außerdem solle die Geburtsstation so schnell wie möglich mit einer Sondergenehmigung für Kliniken mit niedriger Geburtenanzahl wiedereröffnet werden, so Thrum.

