Thüringer Pendlertag erstmals online und am Telefon

Der Pendlertag, eine Initiative der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung, findet am Samstag, 7. November, von 10 bis 14 Uhr statt – und zwar erstmals ausschließlich digital und telefonisch. Denn aufgrund der Corona-Pandemie ist Abstand halten noch immer das Gebot der Stunde.

Die Agentur für Fachkräftegewinnung bietet den Interessenten, Bewerberinnen und Bewerbern ein Gespräch per Telefon oder Video-Chat beziehungsweise den Kontakt per E-Mail an. Vorab kann man ein Beratungsgespräch zu einer bestimmten Zeit buchen. Dies wünscht sich die Agentur ausdrücklich, damit auch die Zahl der Berater möglichst präzise auf die Zahl der Interessenten abgestimmt werden kann, erklärt Andreas Knuhr. „Wir nehmen uns Zeit für die Gespräche“, so der Teamleiter.

Bei Bedarf Bewerbungsmappencheck

So gehe es unter anderem darum, zu prüfen, welche Jobangebote es für die Interessenten in der Region gibt sowie Kontakte zu passenden Unternehmen zu vermitteln. Bei Bedarf gebe es auch einen Bewerbungsmappencheck.

Alle Informationen und Kontakte zum Pendlertag sind zu finden unter www.thaff-thueringen.de/pendlertage.