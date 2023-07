Tierheim Schleiz: Spenden fehlen noch, um die Wette zu gewinnen

Schleiz. Tierheim möchte Außengehege am Katzenhaus bauen. Dafür werden weiterhin Spenden benötigt. Wie viel noch fehlt:

Das Tierheim Schleiz möchte sich aktuell bedanken und bittet gleichzeitig noch um weitere Unterstützung. Im Mai hatte Thomas Schröder, der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, zu einer Spendenaktion für eine Außengehege am Katzenhaus aufgerufen: „Ich bin bereit, weitere 5000 Euro Bauzuschuss draufzulegen, wenn aus der Region 5000 Euro Spenden zusammen kommen. Ich sage, ihr verliert die Wette, denn ich muss ja negativ wetten. Heißt also, ich sage der Saale-Orla-Kreis ist nicht so tierfreundlich, um es bis zum 30. September 2023 zu schaffen.“

3800 Euro seien inzwischen eingegangen. Mindestens 1200 Euro fehlen also noch, um die Wette zu gewinnen. „Wir sind davon überzeugt, dass wir die Wette zusammen mit Euch und eurer Unterstützung gewinnen und unser Projekt vom Katzenfreigehege realisieren können“, schreiben die Mitarbeitenden in den Sozialen Netzwerken.

Wer den Bau des Katzenfreigeheges unterstützen möchte, kann spenden an: Spendenkonto, „Spende Katzenfreigehege“, ️Kreissparkasse Saale-Orla, IBAN: DE 76 8305 0505 0000 0151 99