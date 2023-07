Top-5-Veranstaltungen fürs Wochenende im Saale-Orla-Kreis

Als Teil der 900 plus 2 Jahresfeier von Dreitzsch feierten die Dreitzscher Landfrauen, unterstützt vom Feuerwehrverein und Kirmesverein, ein Sommerfest im vergangenen Jahr.

Dorffeste, Kreativmarkt und Sommerfest: Das ist am Wochenende los.

1. Großes Festwochenende anlässlich 800 Jahre Kulm

Bereits am Donnerstag startete mit einem Heimatabend die 800-Jahr-Feierlichkeit des Saalburger Ortsteils Kulm. Der Freitag ist für die Jugend gedacht: Ab 21 Uhr findet die Disco Sunshine statt. Der Samstag startet um 14 Uhr mit einem Kinderfest mit Hüpfburg, Kinderschminken und mehr, Landmaschinen-Ausstellung, Strohlabyrinth und Wettstreite; abends spielt A9 im Festzelt. Am Sonntag ist um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche St. Georg angekündigt, ein Kloßessen und Blasmusik aus Remptendorf wird es im Anschluss geben.

2. Hirschberger Ortsteil Venzka feiert 675-Jähriges

Das Festwochenende startet an diesem Freitag mit einem Chronikabend um 19 Uhr. Groß gefeiert wird tags darauf am Samstag ab 14.30 Uhr, wenn die Oschitzer Blasmusik aufspielt. Hüpfburg und Ponyreiten, ein Holzstammsäge-Wettbewerbe, Bogenschießen und Büchsenwerfen sind vorgesehen. Sylvia Hanft aus Hirschberg wird um 17.30 Uhr ein Puppentheaterstück vorführen. Um 20 Uhr wird dann zum Tanz zur Musik von DJ Kai eingeladen. Am Sonntag um 10 Uhr gehen die Feierlichkeiten mit einem Frühschoppen in die letzte Runde.

3. Kommerzieller Kreativmarkt auf Burg Ranis

Die sogenannten „Kreativen Sommertage“ machen am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Station und haben laut Ankündigung „Handgemachtes, Lifestyle und Garten“ in petto. Man könne sich auf Vorführungen und Handgemachtes von verschiedenen Kunsthandwerkern und Künstlern freuen, ihnen über die Schulter schauen und sich zum Mit- und Nachmachen inspirieren lassen, so die Veranstalter.

4. Sommerfest der Vereine in Wernburg

Zum Sommerfest wird am Samstag, 29. Juli, ab 14 Uhr auf den Sportplatz Wernburg geladen. Bei Süßem und Deftigem wird es ein gemütliches Beisammensitzen geben, eine Hüpfburg zum Austoben steht bereit und Live-Musik vom „Einsamen Trommler“ Bernd Rudolph wird zu Gehör gebracht. Am Abend soll bei schönem Wetter noch ein Lagerfeuer entzündet werden.

5. Dreitzscher Landfrauen begehen ihren 30. Geburtstag

Am Samstag wird in der Zeit von 13 bis 20 Uhr für Jung und Alt rund um die Begegnungsstätte und den Spielplatz in Dreitzsch groß gefeiert. Eine Schalmaienkapelle läutet das Fest ein, Wäsche waschen wie zu Uromas Zeiten kann ausprobiert werden und 15 Uhr gibt’s Travestie und Parodie von Flibille. Basteln, Tombola und ein Clown sowie der Auftritt der Molbitzer Marschmädels dürfen natürlich auch nicht fehlen.