Touristiker im Saale-Orla-Kreis setzen zunehmend auf die digitale Vermarktung

Digital statt analog: Sophie Filipiak über die neuen Angebote für Touristen – ein Kommentar.

Der Tourismus im Saale-Orla-Kreis setzt zunehmend auf digitale Angebote, die zu einer erhöhten Gästezahl in den Pensionen, Hotels und Gaststätten sorgen sollen. Ein Beispiel hierfür ist die Kooperation des Tourismusverbundes Rennsteig-Saaleland mit einer App, die die braunen Informations-Tafeln am Rande der Autobahnen in ein interaktives Erlebnis verwandeln. Die Reisenden erhalten so nicht nur mehr Informationen, sondern auch weiterführende Tipps über Restaurants in der Nähe. So soll die Aufmerksamkeit der potenziellen Gäste geweckt und sie eventuell zu einer Ausfahrt von der Autobahn bewogen werden.

Auch die neuen Infostelen, die nun in der Gemeinde Remptendorf aufgestellt werden sollen, schlagen in eine ähnliche Bresche: Es ist ein interaktives Angebot für Touristen in der Region, das auf unterhaltsame Art und Weise Wissen über die Gegend vermittelt.

Reiseführer in Buchform gehören dadurch der Vergangenheit an – abgelöst durch das Internet, Apps und digitale Schautafeln, die mehr Infos vermitteln können, als auf ein paar Papierseiten passen.

