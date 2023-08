Tragödie in Pottiga: Letzte Entscheidung nach tödlichem Brand gefallen

In Pottiga (Saale-Orla-Kreis) war am Silvestertag 2022 ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen.

Gera. Das Verbrechen hat eine ganze Region erschreckt: Das letzte Wort nach dem Urteil hatte die Familie des Angeklagten.

Das Urteil nach dem tödlichen Wohnhausbrand in Pottiga (Saale-Orla-Kreis) ist rechtskräftig. Demnach muss der Angeklagte für zehn Jahre in Haft, kann diese Dauer aber durch eine erfolgreiche Drogentherapie halbieren.

Das Landgericht Gera hatte im Prozess festgestellt, dass der 36-Jährige am Silvestertag 2022 zunächst Benzin in die Küche seiner Eltern gekippt hatte. Anschließend entzündete er das Gas-Luft-Gemisch, das sich über der Lache gebildet hatte. Die Küche stand augenblicklich in Flammen. Die Mutter hielt sich in dem Raum auf. Sein Vater, der im Wohnzimmer saß, flüchtete durch die brennende Küche und fing Feuer. Er habe wie eine Fackel gebrannt, hatte die Frau des Angeklagten gesagt.

Angeklagter bestreitet erst die Zündung, aber nimmt Urteil an

Die Eltern erlitten schwerste Verbrennungen. Der Vater erlag seinen Brandwunden in einer Spezialklinik in Nürnberg. Die Mutter überlebte nach zwei Monaten im Koma und mehreren Operationen gezeichnet fürs Leben. Der Angeklagte hatte im Prozess bestritten, das ausgekippte Benzin selbst gezündet zu haben.

Dennoch nahm er noch im Verhandlungssaal das Urteil an. Auch Staatsanwalt Jens Wörmann, der elf Jahre Freiheitsstrafe geforderte hatte, erklärte den Verzicht auf eine Revision vor dem Bundesgerichtshof.

Nebenklage hat nun auch über Revision entschieden

Offen war die Entscheidung von Nebenklagevertreter Thomas Zeeh geblieben, der noch mit dem Bruder des Angeklagten Rücksprache halten wollte. „Er habe den Verzicht auf die Revision erklärt“, sagte Zeeh nun auf Anfrage. Der Familie sei wichtig gewesen, dass der Angeklagte seine Verantwortung für die Tat eingestehe, was er mit der Erklärung nach dem Urteil getan habe. Die Nebenklage kann sowieso keine Revision wegen der Strafhöhe einlegen, sondern nur gegen eine verletzte Rechtsvorschrift über ein Nebenklagedelikt vorgehen.

Damit geht nun die Untersuchungshaft des Angeklagten in die Strafhaft über. Die bisherigen Monate im Gefängnis werden voll angerechnet.

Angeklagter mit vielen Decknamen in Gera, Greiz und Jena aktiv