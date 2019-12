Traktor-Flashmob rollt durch Schleiz

Dröhnend rollen am Mittwochnachmittag Traktoren mit grobe Stollenprofil durch die Kreisstadt Schleiz. Sie sind alle Teilnehmer des Traktor-Flashmobs, der an diesem Nachmittag bundesweit für Aufmerksamkeit sorgen soll.

Aufmerksamkeit durch Rundlicht und Hupe

„Ich habe zu dieser Art Protest aufgerufen, weil wir Landwirte kurz vor unserem ökonomischen Ende stehen, wenn das neue Agrarpaket im Februar verabschiedet wird“, erklärt Claudia Pieter. Es soll eigentlich eine Art stiller Protest sein, doch ganz so leise ist es alleine schon wegen der großen Zugmaschinen nicht. Als dann die Trecks die Kaufhauskreuzung von der Geraer Straße in Richtung Heinrichsruh überqueren, wird gehupt. „Damit die Politik auf uns aufmerksam wird, beteiligen wir uns an dem bundesweiten Protest. Es ist fünf vor zwölf“, erklärt Claudia Pieter. Die Traktoren, die an diesem Mittwochnachmittag durch die Kreisstadt rollen, haben nahezu alle ihr oranges Rundlicht eingeschaltet. Einige haben Transparente an ihre Zugmaschinen angebracht, um mit Sprüchen auf die Aktion hinzudeuten.

Höhere Standards ohne richtigen Ausgleich

„Das Hauptaugenmerk des Protestes liegt auf der neuen Düngeverordnung. Durch die Reduzierung werden Qualität und Erträge der Ernte geringer, was uns Landwirte noch weiter in Bedrängnis bringt. Auch der Umweltschutz spielt eine Rolle. Als Landwirte sollen wir für breitere Blühstreifen und mehr Fruchtfolgen sorgen. Das ist für mich eine öffentliche Leistung, die wir da erbringen sollen“, sagt die Bio-Landwirtin. Grundsätzlich gehe der Trend mit den Verordnungen immer weiter in Richtung bio. Doch sei der Markt der Bioprodukte vor allem durch Importe aus dem Ausland so geflutet, dass es für die deutschen Bioerzeugnisse nahezu gleiche Preise wie für die konventionelle Erzeugnisse erzielt. „Wir leben von der Natur wie kein andere. Aber wir sollen immer höhere Standards erfüllen, ohne dafür einen Ausgleich zu erhalten. Wenn das Agrarpaket so kommt, wie geplant, werden wohl 30 Prozent der Landwirte ihren Betrieb aufgeben müssen, weil es sich nicht mehr rechnet“, sagt Claudia Pieter.

Politik und Verbrauchen sollen umdenken

Es sei dringend notwendig, dass die Politik das Agrarpaket neu schnürrt und auf die Warnungen der Landwirte acht gebe. Auch der Verbraucher und die Händler seien gefragt. Die Händler sollten mehr auf regionale Produkte setzen und diese gezielt bewerben. Die Verbraucher selbst sollte davon Abstand nehmen, Agrarprodukte aus dem Ausland zu kaufen, da darauf die Händler reagieren und mehr heimische Produkte anbieten würden. „Es muss ganz klar ein Umdenken stattfinden“, schließt Claudia Pieter ab.