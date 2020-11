Ein Transporter ohne Fahrer auf der Autobahn – dieses Bild bot sich für einen Moment am Sonntagabend Mitarbeitern des Zolls in Oberfranken.

Eine Streife der Zollbehörde wollte an der Anschlussstelle Berg einen Kleintransporter kontrollieren. „Auf das Anhaltesignal hin blieb der Kleintransporter am Standstreifen stehen“, teilte die Polizei mit. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, saßen auf einmal alle drei Insassen auf der Rückbank. Niemand wollte gefahren sein. Im Gespräch mit der hinzugezogenen Streife der Autobahnpolizei hätten sich zwei der drei Männer gegenseitig bezichtigt, gefahren zu sein.

Alkohol- und Drogeneinfluss

„Alle standen offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss“, so die Polizei. Deshalb ordnete der verständigte Staatsanwalt die Blutentnahme bei den beiden 21- und 32-jährigen Litauern an. Schließlich habe der 21-Jährige zugegeben, der Fahrer gewesen zu sein. Weil bei ihm zudem eine geringe Menge Marihuana gefunden wurde, muss er sich nicht nur wegen einer Trunkenheits- und Drogenfahrt, sondern auch wegen Rauschgiftbesitzes verantworten.