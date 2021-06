Triebwagen der Wisentatalbahn rollen ab Samstag

Schleiz. Der Zugverkehr Schleiz West - Schönberg rollt ab Samstag wieder.

Ab dem 5. Juni verkehren wieder an jedem Samstag die Triebwagen der Wisentatalbahn, und zwar um 8.17 Uhr, 10.17 Uhr, 14.17 Uhr und 16.17 Uhr ab Schleiz West. In Schönberg werden alle Anschlusszüge erreicht, teilt der Förderverein Wisentatalbahn via Pressemitteilung mit. In Schönberg seien die Abfahrten wie bisher um 9.05 Uhr, 11.05 Uhr, 15.05 Uhr und 17.05 Uhr. Die Reisezeit konnte nach umfangreichen Gleisbauarbeiten von 45 auf 33 Minuten verkürzt werden, heißt es.

Zum Einsatz gelangen alle drei Wagen des Schleizer Schienenbuszuges. Fahrradmitnahme sei möglich. Die Fahrkarten gibt es im Zug. Reisende werden gebeten, auf den Bahnsteigen und während der Fahrt Masken zu tragen, den Mindestabstand einzuhalten und sich in den Wagen gleichmäßig zu verteilen. Reservierungen sind nicht erforderlich. Weiter Auskünfte unter 0170 / 186 381 6.