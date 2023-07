Trinklieder bis die Stadtmauern in Plauen wackeln

Plauen. Fiddler’s Green zündete erneut ein musikalisches Feuerwerk und hat auch bei der Vorband ein gutes Händchen.

Eine „Wall of Death“ und ein Erdbeben sind nicht allzu oft in den Plauener Malzhausmauern zu erleben. Wenn allerdings „Fiddler’s Green“ spielt, scheinen beide Dinge nahezu garantiert.

Bei einem Song teilte sich die Menge am Freitagabend in zwei Gruppen auf und stürmt beim Refrain aufeinander zu. Wenig später hüpft die Masse auf und nieder, reißt die Arme in die Höhe. Manche tanzen von der ersten Sekunde an, nur wenige im Publikum schaffen es still zustehen. Höchstens solange das Glas noch randvoll war.

Nach dem aktuellen Album ist vor dem nächsten Album

Auf über 30 Jahre Bühnenerfahrung schaut die Erlanger Folk-Rock-Band inzwischen zurück. Mehr als zwei Dutzend Alben haben den Musikmarkt erobert. Aktuell wird bereits an der nächsten Platte gearbeitet, die mit neuer Tour im nächsten Jahr erscheinen soll.

Doch noch stehen einige Konzerte über den Sommer an, darunter auch verschiedene Festivals. Immer wieder stehen sie mit anderen Bands, wie in diesem Jahr „Feuerschwanz“ auf der Bühne oder arbeiten mit anderen im Studio, wie kürzlich mit „Dritte Wahl“.

Seit über 30 Jahren stehen die Musiker gemeinsam und erfolgreich auf der Bühne. Foto: Stephanie Rössel

Kein Wunder also, dass auch die Wahl der Vorband kein Zufall ist und es sich um keine geringeren als John Garner handelte, die bereits 2021 als Vorband im Malzhaus mit dabei waren und längst selbst in der Region Fans haben. Die Augsburger Band, bei denen im Übrigen kein Mitglied John Garner heißt, wurde vor etwa zehn Jahren gegründet und ist seither von drei auf sechs Bandmitglieder angewachsen. „Stefan unser Frontman,erzählt euch die Geschichte gerne warum wir so heißen. Kommt einfach nachher an den Merchandisingstand und bringt rund eineinhalb Stunden Zeit mit“, gibt Sängerin Lisa zwischen zwei Titeln lachend zum Besten. Und weil die Band weit mehr als eine Vorband ist und sich auch ein Ticket für eines ihrer Solokonzerte lohnt, passt keiner ihrer Titel als letzter Song des Abends besser, als „I want you to stay“.

Doch für die Fiddlers machten die Augsburger gerne Platz auf der Bühne. Und das ließen diese sich nicht zweimal sagen.

Feuerwerk ohne Pyrotechnik

Die Musiker zündeten das gewohnte Instrumentenfeuerwerk, kamen um mehrere Zugaben nicht herum und holten am Schluss noch zehn Damen aus dem Publikum auf die Bühne, mehr seien nicht erlaubt gewesen, um dort gemeinsam zu tanzen und zu singen. Textsicher waren jene, die seit 30 Jahren auf die Konzerte kommen, wilder tanzten die mit weniger Erfahrung.

Im Anschluss waren die sechs Musiker noch bestens gelaunt bereit für Selfies und Autogramme.